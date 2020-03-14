Никол Пашинян. Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла".

14 марта 2020, 13:06

Пашинян и его жена сдали тест на коронавирус

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и его жена Анна Акопян самоизолировались после официального визита Акопян в Бразилию. Результаты теста на коронавирус ожидаются сегодня вечером.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 марта число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 13. Самочувствие 12 пациентов оценивалось как удовлетворительное, еще у одного диагностирована пневмония.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и его супруга Анна Акопян сдали тест на коронавирус, результаты ожидаются к вечеру. Супруги находятся в самоизоляции в Севане, самочувствие у них хорошее, температуры нет, сообщила сегодня пресс-секретарь Анны Акопян Асмик Арутюнян. "Самочувствие Акопян было хорошим во время агиткампании и зарубежных встреч, у нее не было повышения температуры или других признаков ухудшения состояния здоровья", – добавила Арутюнян.

Подозрение на коронавирус связано с поездкой Акопян в Бразилию и встречей с супругой президента Бразилии Жаира Болсонару, сообщило 13 марта издание Panarmenian.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. Армения закрыла границу с Грузией и ограничила сухопутное сообщение с Ираном. Минздрав страны принял решение ограничить посещения больных их родственниками во всех больницах. В связи с угрозой распространения коронавируса власти страны 1 марта решили перенести с конца марта на начало месяца каникулы в учебных учреждениях. В целях профилактики распространения вируса военнослужащим в Армении запретили брать отпуск и ограничили встречи с родными, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о распространении коронавируса размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Дефицит медицинских масок из-за угрозы коронавируса обеспокоил жителей Армении", "Два замминистра в Грузии решили самоизолироваться из-за коронавируса", "Грузинских чиновников решено ограничить в поездках за рубеж из-за коронавируса".

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