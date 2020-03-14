Пять новых случаев коронавируса выявлено в Армении

14 марта 2020, 00:32

Анализ на коронавирус дал положительный результат у четырех граждан Армении, находившихся в карантине, один из зараженных прибыл в страну из Франции. Число госпитализированных с коронавирусом достигло 13, сообщил Минздрав.

Как писал "Кавказский узел", к 13 марта число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении достигло восьми человек. Инфекционная больница в Ереване перестала обслуживать пациентов, у которых нет подозрения на коронавирус. Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. Неблагоприятная ситуация с распространением вируса сложилась, в частности, в Иране. О том, что собой представляет новый вирус, как он распространяется на Кавказе и какие меры профилактики необходимы, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Тест-система дала положительный результат на коронавирус у двоих граждан, которые были в группе из изолированных в начале марта, говорится 13 марта в сообщении в Facebook пресс-секретаря Минздрава Армении Алины Никогосян, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

28 человек из этой группы отправятся домой, поскольку тесты на коронавирус оказались отрицательными, еще один гражданин остается в карантине, отметила Никогосян.

«Положительный результат дала также тест-система двух граждан, помещенных на карантин накануне (12 марта). Пятый инфицированный прибыл в Армению из Франции», - заявила пресс-секретарь. Общее число зараженных коронавирусом к 22.00 по местному времени 13 марта (21.00 по мск) выросло до 13 человек, указала она.

Число заболевших коронавирусом во Франции, по данным на 13 марта, составило 3661 человек, почти 800 из них были выявлены за минувшие сутки. 79 пациентов умерли, 154 человека находятся в тяжелом состоянии, передает со ссылкой на министра здравоохранения Франции Оливье Верана РИА "Новости".

Самочувствие 12 пациентов удовлетворительное, еще у одного диагностирован пневмония, добавила Никогосян.

"Кавказский узел" также писал, что Грузия объявила о закрытии границы с Арменией на 10 дней с 14 марта .Ограничения не касаются грузоперевозок.