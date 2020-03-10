Мэр Новопавловска получил условный срок за мошенничество

10 марта 2020, 19:40

Бывший глава администрации города Новопавловска Владимир Кузнецов приговорен к 4 годам лишения свободы условно по делу о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Как писал "Кавказский узел", бывший мэр Новопавловска в июне 2018 года был заподозрен в том, что продал земельный участок по заниженной цене. Дело было передано в суд в марте 2019 года.

О том, что Кировский районный суд Ставропольского края приговорил Владимира Кузнецова к 4 годам лишения свободы условно по делу о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили сегодня в ставропольском краевом управлении ФСБ.

Суд установил, что в феврале 2012 года Кузнецов, используя свое должностное положение, продал родственнику земельный участок почти за 100 тысяч рублей, а позже этот участок был переоформлен в собственность дочери мэра Новопавловска. В результате муниципальному образованию был нанесен ущерб в размере свыше 3 миллионов рублей, передает ГТРК «Ставрополье».

По делу Кузнецова проходил местный житель. Суд также признал его виновным в мошенничестве и приговорил к 3,5 годам лишения свободы условно, передает со ссылкой на осведомлённый источник «Свое ТВ».

Приговор был оглашен 3 марта, говорится в информации на сайте Кировского райсуда.