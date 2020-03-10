10 марта 2020, 19:40

Мэр Новопавловска получил условный срок за мошенничество

Бывший глава администрации города Новопавловска Владимир Кузнецов приговорен к 4 годам лишения свободы условно по делу о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Как писал "Кавказский узел", бывший мэр Новопавловска в июне 2018 года был заподозрен в том, что продал земельный участок по заниженной цене. Дело было передано в суд в марте 2019 года.

О том, что Кировский районный суд Ставропольского края приговорил Владимира Кузнецова к 4 годам лишения свободы условно по делу о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили сегодня в ставропольском краевом управлении ФСБ.

Суд установил, что в феврале 2012 года Кузнецов, используя свое должностное положение, продал родственнику земельный участок почти за 100 тысяч рублей, а позже этот участок был переоформлен в собственность дочери мэра Новопавловска. В результате муниципальному образованию был нанесен ущерб в размере свыше 3 миллионов рублей, передает ГТРК «Ставрополье».

По делу Кузнецова проходил местный житель. Суд также признал его виновным в мошенничестве и приговорил к 3,5 годам лишения свободы условно, передает со ссылкой на осведомлённый источник «Свое ТВ».

Приговор был оглашен 3 марта, говорится в информации на сайте Кировского райсуда.

Примечание:

"Глава ставропольского водоканала осужден за взяточничество", "Суд отказался взять под стражу замначальника полиции Ставрополя", "Следствие связало чиновника из Железноводска с мошенничеством при поставках в детсады".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

10 марта 2020, 20:26

10 марта 2020, 19:53

10 марта 2020, 19:00

10 марта 2020, 18:49

  • Продлен арест Муслиму Даххаеву

    Суд в Ростове-на-Дону продлил на два месяца срок содержания под стражей уроженцу Дагестана, начальнику областного управления ФСИН Муслиму Даххаеву, заподозренному в разглашении гостайны.

10 марта 2020, 18:29

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи