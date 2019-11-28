28 ноября 2019, 14:46

Следствие связало чиновника из Железноводска с мошенничеством при поставках в детсады

Задержаны бывший замглавы администрации Железноводска и директор учрежденной им на Ставрополье фирмы, которая причастна к мошенничеству на 60 миллионов рублей, сообщил сегодня Следком.

По данным следствия, зарегистрированная в Железноводске фирма с 2005 по 2016 год занималась поставками продуктов питания и других товаров в детские сады, санатории и организации, предоставляющие медицинские услуги. В 2014 учредитель фирмы Арарат Довмалов оставил должность директора и стал одним из заместителей главы администрации Железноводска, но продолжал принимать значимые решения по работе компании. Новым директором был назначен Гагик Арзуманян.

К 2015-2016 годам фирма накопила значительный долг перед кредиторами и уже не имела возможности рассчитываться с поставщиками, но продолжала заключать с ними договоры и принимать продукцию. В результате поставщики, зарегистрированные на территории Ставропольского края, Краснодарского края и Волгоградской области, понесли ущерб на сумму свыше 60 миллионов рублей, говорится в сообщении следствия.

По этому делу проведены 25 обысков в Ставропольском крае и Ростовской области. В уголовном деле говорится о четырех эпизодах мошенничества, сообщил сегодня на своем сайте Следственный комитет России. По статье о мошенничестве подозреваемым грозит до шести лет заключения.

Арзуманян и Довмалов, который ранее также возглавлял гордуму Железноводска, задержаны, со ссылкой на Следком передал сегодня "Интерфакс". На сайте думы и администрации Железноводска к 14.46 мск 28 ноября не появилось комментариев относительно этого дела. Точные годы, когда Довмалов был председателем гордумы и когда работал первым замом главы города, там не указаны.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 21 ноября было передано в суд дело двух бизнесменов, обвиняемых в мошенничестве при строительстве автодорог. По версии прокуратуры, в преступлении замешан бывший министр строительства региона Игорь Васильев, убеждавший муниципальных руководителей заключать контракты с этими подрядчиками.

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