Бывший прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Швецова. Стоп-кадр видео канала YouTube "ГТРК Алания" https://www.youtube.com/watch?v=sUN3HaQKyAY

03 марта 2020, 18:17

Прокурор Швецова оставлена под арестом во Владикавказе

Суд до 12 мая продлил срок содержания под стражей бывшему прокурору Затеречного района Владикавказа Ольги Швецовой, обвиненной в подстрекательстве к убийству следователя.

Как писал "Кавказский узел", Швецова была задержана 14 декабря 2019 года. Уже в конце декабря ей было предъявлено обвинение в подстрекательстве к убийству московского следователя Александра Леонова. По версии следствия, в августе 2012 года Швецова попросила Аслана Гагиева организовать убийство бывшего мужа ее сестры. Леонов был убит у своего дома в сентябре того же дома.

Верховный суд Северной Осетии вынес решение о продлении срока ареста Ольги Швецовой до 12 мая 2020 года, со ссылкой на пресс-службу суда сообщил сегодня "15 Регион".

П состоянию на 18.17 мск 3 марта на сайте Верховного суда Северной Осетии этой информации нет.

Дело 12 членов группы Аслана Гагиева в декабре 2018 года было передано в Московский окружной военный суд. По версии следствия, на их счету более 60 убийств на Кавказе и в Московской области, говорится в биографии Аслана Гагиева, подготовленной "Кавказским узлом".

Примечание:

"Спецназовец из группировки Гагиева отправлен в психбольницу", "Водитель группировки Гагиева осужден на 18 лет", "Австрийский суд на неопределенный срок отложил вопрос о выдаче Аслана Гагиева".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

03 марта 2020, 18:40

03 марта 2020, 17:46

  • Сотни протестующих потребовали перенести выборы в Абхазии

    Около 400 человек на акции у здания Кабмина потребовали отставки правительства и и.о. президента Абхазии. Они настаивают на том, чтобы президентские выборы были перенесены на более поздний срок. Глава ЦИК отверг такую возможность, хотя штабы всех трех кандидатов приостановили предвыборную кампанию.

03 марта 2020, 17:26

03 марта 2020, 16:25

03 марта 2020, 15:29

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи