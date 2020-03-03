Прокурор Швецова оставлена под арестом во Владикавказе

03 марта 2020, 18:17

Суд до 12 мая продлил срок содержания под стражей бывшему прокурору Затеречного района Владикавказа Ольги Швецовой, обвиненной в подстрекательстве к убийству следователя.

Как писал "Кавказский узел", Швецова была задержана 14 декабря 2019 года. Уже в конце декабря ей было предъявлено обвинение в подстрекательстве к убийству московского следователя Александра Леонова. По версии следствия, в августе 2012 года Швецова попросила Аслана Гагиева организовать убийство бывшего мужа ее сестры. Леонов был убит у своего дома в сентябре того же дома.

Верховный суд Северной Осетии вынес решение о продлении срока ареста Ольги Швецовой до 12 мая 2020 года, со ссылкой на пресс-службу суда сообщил сегодня "15 Регион".

П состоянию на 18.17 мск 3 марта на сайте Верховного суда Северной Осетии этой информации нет.

Дело 12 членов группы Аслана Гагиева в декабре 2018 года было передано в Московский окружной военный суд. По версии следствия, на их счету более 60 убийств на Кавказе и в Московской области, говорится в биографии Аслана Гагиева, подготовленной "Кавказским узлом".