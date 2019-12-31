31 декабря 2019, 14:35

Прокурор Швецова обвинена во Владикавказе по делу Аслана Гагиева

Бывшему районному прокурору Владикавказа Ольге Швецовой предъявлено обвинение в подстрекательстве Аслана Гагиева к убийству ее знакомого, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", 14 декабря Следственный комитет сообщил о задержании бывшего прокурора Затеречного района Владикавказа Ольги Швецовой, подозреваемой в причастности к убийству следователя группировкой Аслана Гагиева. 16 декабря Швецова была заключена под стражу во Владикавказе.

По версии следствия, в августе 2012 года Швецова попросила Аслана Гагиева организовать убийство бывшего мужа ее сестры, московского следователя Александра Леонова, из-за неприязненных отношений. В сентябре того же года Леонов был убит.

Ольге Швецовой предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 33, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство к убийству, совершенному организованной группой), сообщила сегодня пресс-служба Следственного комитета России.

Следователи по-прежнему считают, что Швецова во время личной встречи с Асланом Гагиевым "сделала «заказ» на совершение убийства бывшего мужа её сестры - Александра Леонова в связи с неприязненными отношениями". "Впоследствии Александр Леонов был убит членами указанной преступной организации возле дома", - говорится в сообщении, размещенном на сайте комитета.

Сам Аслан Гагиев сейчас "знакомится с материалами выделенного в его отношении уголовного дела", уточнила пресс-служба СКР.

Комментариев от представителей экс-прокурора относительно предъявленных ей обвинений пока не поступало.

Аслан Гагиев в июне 2018 года был экстрадирован в Россию из Австрии. Ему инкриминируется организация преступного сообщества, трех банд и шести убийств, в том числе следователя Александра Леонова.

Дело Швецовой вызвало вопросы о кадровых чистках в силовых структурах республики

Напомним, убийство следователя  Леонова, в причастности к которому обвинена бывший прокурор Ольга Швецова, не обернется громкими отставками в прокуратуре, поскольку имеет бытовую подоплеку, предположил ранее политолог Руслан Тотров.

"У этой истории абсолютно бытовая подоплека, и бывший прокурор Щвецова, по информации правоохранителей, заказывает убийство в первую очередь экс-супруга собственной сестры, а не следователя СКР. То, что дело было не раскрытым с 2012 года, а она в то время продвигалась по службе - здесь вполне может идти речь даже не о высоких покровителях, а о банальном следственном головотяпстве", - сказал "Кавказскому узлу" политолог.

В то же время в Северной Осетии были отставки высокопоставленных чиновников в связи с делом Гагиева, указал ранее "Кавказскому узлу" политолог Алан Мамиев. "Отставки были, но нам не говорят, что они связаны с этой бандой. Идет ротация кадров, чистка рядов и в ФСБ Северной Осетии", - сказал он.

Дело 12 членов группы Аслана Гагиева 5 декабря 2018 года было передано в Московский окружной военный суд. По версии следствия, на их счету более 60 убийств на Кавказе и в Московской области, говорится в биографии Аслана Гагиева, опубликованной на "Кавказском узле".

Примечание:

"Греция выдала России предполагаемого участника группировки Гагиева", "Спецназовец из группировки Гагиева отправлен в психбольницу", "Водитель группировки Гагиева осужден на 18 лет".

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