Азербайджанские военные. Фото пресс-службы МО Азербайджана https://mod.gov.az/az/news/naxcivan-qarnizonu-qosunlarinda-taktiki-xususi-telim-kecirilib-video-30168.html

03 марта 2020, 10:19

Азербайджан насчитал 24 обстрела со стороны Армении

Позиции азербайджанской армии были обстреляны, в том числе в пяти селах приграничных районов, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта Азербайджан также сообщил об обстрелах сел на границе с Арменией, насчитав 25 нарушений режима прекращения огня.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гаймаглы, Бала Джафарли Газахского района, в селе Коханеби Товузского района, в селах Геяли, Заманлы Гедабекского района.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Газахский, Гедабекский и Товузский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью на северо-востоке Армении. 

Министерства обороны Нагорного Карабаха и Армении сегодня к 10.00 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заключили перемирие, однако оно не прекратило их противостояния, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".   В 2019 году Минобороны Нагорного Карабаха зафиксировало рекордно низкое за 10 лет число обстрелов своих позиций, а Азербайджан в течение месяца сообщал о почти полном затишье на фронте, следует из материала "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".

Материалы о происходящих событиях в зоне карабахского конфликта публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Азербайджан обвинил Армению в 24 обстрелах", "10 тысяч армянских добровольцев прибыли на линию соприкосновения".

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