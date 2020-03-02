Азербайджан сообщил об обстрелах сел на границе с Арменией

02 марта 2020, 08:59

Позиции азербайджанских военных подверглись обстрелам из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", утром 1 марта Азербайджан насчитал 23 случая нарушения режима прекращения огня. В тот же день глава села в Армении заявил об обстреле со стороны Азербайджана приграничного села Воскепар.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под огонь попали азербайджанские позиции в селах Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара, Гызылгаджылы и на безымянных высотах в Газахском районе, в селах Агбулаг и Мунджуглу в Товузском районе, в селe Геяли и на безымянных высотах в Гедабекском районе, отмечает военное ведомство.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Газахский, Гедабекский и Товузский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью на северо-востоке Армении.

Министерства обороны Нагорного Карабаха и Армении сегодня к 08.40 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, которые находятся под контролем властей Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заключили перемирие, однако оно не прекратило их противостояния, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" справке " "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". В 2019 году Минобороны Нагорного Карабаха зафиксировало рекордно низкое за 10 лет число обстрелов своих позиций, а Азербайджан в течение месяца сообщал о почти полном затишье на фронте, следует из материала "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".