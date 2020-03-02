Ингушский активист Магомед Оздоев освобожден из колонии

02 марта 2020, 16:19

Родственники и односельчане встретили ингушского активиста Магомеда Оздоева, освободившегося сегодня из колонии-поселения в Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", 23 января суд в Железноводске приговорил Магомеда Оздоева к 16 месяцам колонии-поселения. Поскольку Оздоев был помещен под стражу 21 июня 2019 года, а день в следственном изоляторе будет засчитан за два дня в колонии-поселении, то активист выйдет на свободу в конце февраля, подсчитал адвокат.

Согласно обвинительному заключению, утром 27 марта 2019 года Магомед Оздоев принял участие в митинге, так как испытывал "политическую вражду" к властям Ингушетии под религиозным влиянием организаторов митинга. Он был обвинен в нападении на росгвардейцев. Оздоев возражал, что не напал на сотрудников Росгвардии из-за политических убеждений, а ответил на избиение дубинкой. Также активист утверждал, что не испытывал политической вражды к властям и не поддавался влиянию авторитета организаторов митинга.

Сегодня Магомед Оздоев вышел на свободу из колонии-поселения в селе Советское Прохладненского района Кабардино-Балкарии. Его встречали на трех автомобилях родственники, друзья и адвокат Хусейн Гулиев, сообщила по телефону корреспонденту «Кавказского узла» активистка Аза Халухаева.

По ее словам, Магомед Оздоев «выглядел прекрасно». Он планирует восстановиться на работе, рассказала Халухаева, не уточнив, где работал Оздоев. По словам активиста, ни на него, ни на его родственников «давление не оказывалось».

Адвокат Хусейн Гулиев, встречавший Магомеда Оздоева у ворот колонии-поселения, сообщил по телефону корреспонденту "Кавказского узла", что в Кабардино-Балкарии за автомобилями встречавших «увязались два подозрительных автомобиля с тонированными стеклами и номерами регионов Кубани и Северной Осетии».

Аза Халухаева предположила, что в машинах были сотрудники силовой структуры. "Они звонили родственникам Магомеда, говорили, что готовится у заправки села Базоркино провокация. Просили, чтобы Магомед к ним в автомобиль пересел, хотели его домой отвезти. Но встречающие им отказали. Понятно, что никакой провокации у Базоркино не готовилось. Там люди собрались, чтобы встретить Оздоева. Просто власти не хотели, чтобы его так всенародно встречали", - рассказала активистка.

По ее словам, около автозаправки у села Базоркино Оздоева встречали более 30 жителей Сунжи и других городов и сел Ингушетии. "Мы там всех освобожденных встречаем. Были дети, друзья, односельчане. Были там и уже освобожденные Тимур Озиев, Хасан Зязиков, Мустафа Вышегуров", - рассказала Аза Халухаева.

Защита пока не определилась с решением об обжаловании приговора, сообщил Хусейн Гулиев. "Как только Магомед Оздоев отдохнет в кругу семьи, мы с ним посоветуемся и решим, стоит ли подавать кассационную жалобу на ту часть приговора, где речь идет о политической подоплеке его деяния. Мы с этой частью приговора совершенно не согласны. Обжаловать ее сразу не стали, чтобы не задерживать момент освобождения моего подзащитного", - сказал адвокат.

26 марта 2019 года жители Ингушетии без разрешения продлили акцию протеста в Магасе, что на следующее утро привело к стычкам с силовиками при попытке разгона митинга. Все арестованные активисты содержатся в соседних с Ингушетией регионах Северного Кавказа. Там же проходят суды по их делам. Информацию о задержаниях активистов и судах над ними "Кавказский узел" публикует в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".