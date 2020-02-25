Дома жителей Ставрополья повреждены из-за непогоды

25 февраля 2020, 23:11

Крыши более 76 зданий в Ставропольском крае разрушены сильным ветром, без света остаются около 4000 человек, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", сегодня порядка 10 тысяч абонентов в Ставропольском крае попали в зону отключения электроснабжения, которое было нарушено в связи с сильным ветром.

В Ставропольском крае из-за непогоды повреждены кровли на 76 зданиях, в том числе в 17 многоквартирных домах и 21 - частном, сообщило сегодня Главное управление МЧС по Ставропольскому краю на своем сайте. Кроме того, разрушены крыши на 31 социальном объекте, отмечает ведомство.

По данным на 19.00 мск, от электроснабжения отключен 1271 дом, где проживают 3813 человек, из которых 1487 - дети, сообщило со ссылкой на ведомство ТАСС.

В Советском городском округе из-за разрушений власти ввели режим чрезвычайной ситуации. "На территории округа был введен режим чрезвычайной ситуации... Есть повреждения кровли на некоторых частных и многоквартирных жилых домах, административных зданиях", - приводит сообщение пресс-службы администрации городского округа агентство.

Информации о введении чрезвычайного режима в Советском городском округе на сайте правительства Ставропольского края по состоянию на 23.00 мск сегодня нет.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Зеленокумске, который является административным центром Советского округа, скорость ветра составляет 14 метров в секунду, облачно при температуре воздуха +3 градуса. Днем 26 февраля скорость ветра снизится до 5 метров в секунду, будет облачно, температура воздуха + 10 градусов. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.