09 февраля 2020, 12:03
Подача электричества жителям Чечни возобновлена
Энергетики восстановили подачу света в дома жителей Чечни после аварийно-восстановительных работ на поврежденных непогодой электросетях, сообщило Минэнерго.
Как писал "Кавказский узел", 8 февраля дома жителей более 50 населенных пунктов в Чечне, где проживает более 83 тысяч жителей Чечни, были обесточены после аварий на электросетях, возникших из-за неблагоприятных погодных условий.
В Грозном, Гудермесе, Аргун и населенных пунктах Грозненского, Гудермесского, Шалинского, Шелковского, Курчалоевского районов "аварийно-восстановительные работы завершены", - сообщило сегодня Минэнерго России на своем сайте.
По данным ведомства, в устранении аварии были задействованы 22 бригады сотрудников и 23 единиц спецтехники.
"Более 50 тысяч жителей Чечни остались без света", "Энергетики обесточили за долги 598 потребителей в Чечне", "Коммунальщики в Чечне отключили 648 человек от электроснабжения".
09 февраля 2020, 12:08
-
Наблюдатели сообщили о нарушениях на выборах в Азербайджане
За первые два часа голосования на парламентских выборах в Азербайджане явка составила 12,57%, сообщил избирком страны. По оценке независимых наблюдателей и кандидатов в депутаты, явка значительно ниже. На некоторых участках зафиксированы "карусели" и недопуск наблюдателей, рассказали они.
09 февраля 2020, 11:13
-
Движение через перевал Варденяц в Армении закрыто
Дорога через перевал Варденяц непроходима для автомобилей из-за непогоды, закрыта также трасса Сотк-Карвачар, сообщило МЧС Армении.
09 февраля 2020, 10:46
-
Возвращенные из Сирии дети переданы родным в Чечне
Брат и сестра, доставленные в числе других детей из Сирии в Москву, переданы в Грозном на попечение родственников, сообщили сегодня в министерстве по нацполитике Чечни.
09 февраля 2020, 10:09
-
65 тысяч жителей Дагестана остались без света
Линии электропередачи 103 населенных пунктов Дагестана повреждены из-за снега и сильного ветра, сообщило Минэнерго.
09 февраля 2020, 09:16
-
Азербайджан сообщил об обстрелах четырех приграничных сел
Позиции азербайджанских военных в селах на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 21 раз, заявило Минобороны Азербайджана.
-
09 февраля 2020, 10:46
Возвращенные из Сирии дети переданы родным в Чечне
-
09 февраля 2020, 08:20
Голосование на выборах в парламент началось в Азербайджане
-
09 февраля 2020, 04:49
Тарифы на экзамены в Азербайджане вызвали недовольство родителей абитуриентов
-
08 февраля 2020, 22:101
Активисты осудили мэрию Элисты за отказ согласовать акцию против оправдания депортации калмыков
-
08 февраля 2020, 13:3925
Жители Чечни раскритиковали нападение на Милашину и Дубровину
-
08 февраля 2020, 12:39
Более тысячи человек оказались в очереди на "Верхнем Ларсе"
-
09 февраля 2020, 11:13
Движение через перевал Варденяц в Армении закрыто
-
09 февраля 2020, 10:09
65 тысяч жителей Дагестана остались без света
-
09 февраля 2020, 09:16
Азербайджан сообщил об обстрелах четырех приграничных сел
-
09 февраля 2020, 08:01
Игорь Мазурок выпущен из СИЗО
-
09 февраля 2020, 07:04
Более 83 тысяч жителей Чечни остались без света из-за непогоды
-
09 февраля 2020, 02:051
Жительница Ингушетии убита после утечки оперативной съемки о задержании шантажиста
-
08 февраля 2020, 21:23
Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Чечне
-
08 февраля 2020, 19:16
Возобновлено движение по Транскаму
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
09 февраля 2020, 12:08
Наблюдатели сообщили о нарушениях на выборах в Азербайджане
-
09 февраля 2020, 11:13
Движение через перевал Варденяц в Армении закрыто
-
04 февраля 2020, 16:2537
Имам Шамиль
-
06 февраля 2020, 18:01
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима Нефляшева«Я не могу сказать». Проблемы домашнего насилия на Северном Кавказе. Онлайн-дискуссия на КУ 13 февраля 2
-
05 февраля 2020, 12:22
BERG...man TbilisiКавказские обычаи, фантазии и пафос современных "Шуриков"... 12
-
03 февраля 2020, 13:45
BERG...man TbilisiРосстат: лидеры и аутсайдеры РФ по рождаемости и прод. жизни 44
-
30 января 2020, 12:18
BERG...man TbilisiКадыров о "сплетниках" в СМИ, как о врагах. И не лучше ли закон - вместо борьбы с ветряными мельницами? 16
-
20 января 2020, 17:26
BERG...man TbilisiРамзан Кадыров вновь опроверг слухи "вангующих" о его отставке или переводе на другую работу 26
-
07 февраля 2020, 17:17
Главное о внеочередных выборах в парламент Азербайджана-2020
-
06 февраля 2020, 18:421
Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза
-
09 февраля 2020, 08:06Противозаконные действия по отношению к мусульманам в колонии Архангельской области
-
08 февраля 2020, 12:23Черкес и карачаевец в полиции США
-
07 февраля 2020, 14:55Жители Махачкалы не согласны с повышением цен на проезд и состоянием автобусов
-
07 февраля 2020, 12:17В Дагестане снимут фильм, посвященный подвигу русских учителей
-
06 февраля 2020, 01:27Жильцов аварийного дома в Сочи выселяют без предоставления жилья
-
30 января 2020, 21:45
Жертв вооруженного конфликта в Карачаево-Черкесии в IV квартале 2019 года не было
-
30 января 2020, 21:35
В Чечне обошлось без жертв вооруженного конфликта в IV квартале 2019 года