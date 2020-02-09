09 февраля 2020, 12:03

Подача электричества жителям Чечни возобновлена

Энергетики восстановили подачу света в дома жителей Чечни после аварийно-восстановительных работ на поврежденных непогодой электросетях, сообщило Минэнерго.

Как писал "Кавказский узел", 8 февраля дома жителей более 50 населенных пунктов в Чечне, где проживает более 83 тысяч жителей Чечни, были обесточены после аварий на электросетях, возникших из-за неблагоприятных погодных условий.

В Грозном, Гудермесе, Аргун и населенных пунктах Грозненского, Гудермесского, Шалинского, Шелковского, Курчалоевского районов "аварийно-восстановительные работы завершены", - сообщило сегодня Минэнерго России на своем сайте.

По данным ведомства, в устранении аварии были задействованы 22 бригады сотрудников и 23 единиц спецтехники.

Примечание:

"Более 50 тысяч жителей Чечни остались без света", "Энергетики обесточили за долги 598 потребителей в Чечне", "Коммунальщики в Чечне отключили 648 человек от электроснабжения".

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