Жильцы 50 домов в Сочи пожаловались на принудительное отключение электроснабжения

11 февраля 2020, 03:26

Жители аварийных домов в Сочи пожаловались, что их зимой без предупреждения отключают от электроэнергии. Всего в списке на отключение от коммунальных сетей полсотни домов. Отключение производится ради безопасности людей, отметил директор департамента городского хозяйства Артур Рогонян.

Как писал "Кавказский узел", Вера Мельник, ее дочь и двое внуков проживают в аварийном доме. По решению властей Сочи их принудительно переселяют в квартиру с жилой площадью около 14 квадратных метров, которая не соответствует нормам и находится в другом районе Сочи.

Сообщение от жительницы Сочи Веры Мельник о том, что в ее доме, который признан аварийным, отключили электроэнергию, пришло на sms-сервис "Кавказского узла" 10 февраля. "Пришли трое электриков из электросетей и отключили наш дом от электроэнергии. На наши вопросы, в чем дело, вразумительных ответов не дали. Только сказали, что поступило указание из администрации", - написала она в сообщении. При этом Мельник отметила, что дом обогревается только электричеством. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Жительница аварийного дома Татьяна, мать двоих детей, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что утром 10 февраля к ним в дом пришли трое мужчин.

"Они представились электриками и заявили, что им поступило распоряжение из администрации отключить дом от электроэнергии, и они обязаны выполнить это распоряжение. Дом отключили, сразу стало холодно, потому что наш дом отапливается электроприборами, в нем нет центрального отопления. Мы все оделись в теплые вещи, но это не помогало. Я собралась и поехала в администрацию города к директору департамента городского хозяйства города Артуру Рогоняну, который обещал нам по закону разобраться с нашим переселением в новостройку. Он меня принял, но заявил, что ничем помочь не может. Наш дом признан аварийным и поэтому его обязаны отключить от коммуникаций", - сообщила она.

Автор сообщения, мать Татьяна Вера Мельник подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что после отключения электроэнергии в доме стало очень холодно.

"Одели на себя все теплые вещи, что были в доме. Начался кашель, простуда почти у всех. На улице минус, гололед, а в доме еще холоднее. Дети не смогли сделать уроки, потому что от холода не могут писать, пальцы коченеют. Главное, что нас никто даже не предупредил, что дом отключат от коммуникаций. Другого жилья у нас нет, вопрос наш еще не решен. Мы собираем документы по договору с директором департамента на улучшение жилищных условий. Мы сейчас в такой ситуации, что даже не знаем, что нам делать", - пожаловалась она.

По ее словам, знакомые, проживающие на улице Мацестинской, тоже рассказали, что и их аварийный дом отключили от коммуникаций, невзирая на то, что в доме есть дети школьного возраста.

Рогонян: Дома отключены из-за пожароопасности

"Отключение электроэнергии было произведено в соответствии с поручением администрации Сочи, выданным на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, так как данный дом является аварийным и подлежит сносу, и, по данным администрации Сочи, все жители расселены", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы Сочинских электрических сетей Олеся Миценко.

Директор департамента городского хозяйства администрации Сочи Артур Рогонян подтвердил, что 10 февраля аварийные дома в Сочи, в том числе дом, где проживает Вера Мельник с дочерью и внуками, были отключены от электроснабжения.

"МЧС заявило о пожароопасности аварийных домов для жителей, которым предоставлены квартиры в новостройках курорта. Проводки в таких домах очень плохие и не исключаются несчастные случаи из-за пожаров, поэтому было принято решение отключить эти дома", - рассказал Рогонян корреспонденту "Кавказского узла".

В документе за подписью Рогоняна в адрес руководителей ресурсных предприятий города - МУП "Водоканал", ОАО "Сочигоргаз", ПАО "Кубаньэнерго" и МУП "Сочитеплоэнерго" говорится, в частности, что "в рамках адресной программы переселения граждан из аварийного фонда [...] проводятся мероприятия по расселению граждан из аварийных домов".

"Часть аварийных многоквартирных домов расселены и готовы к сносу в рамках адресной программы. По остальным домам проводятся мероприятия по принудительному переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В целях недопущения чрезвычайных ситуаций и обеспечения антитеррористической безопасности аварийных домов, готовых к сносу, прошу вас произвести отключение указанных многоквартирных домов от коммунальных услуг", - говорится в документе (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

К документу прилагается перечень из 50 домов, которые признаны аварийными и подлежат сносу. Дом, где проживает Вера Мельник, ее дочь и внуки, отмечен как "готовый к сносу",

Также в списке отмечен и дом по улице Мацестинской. Его жительница Тамара сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что электричество отключили так неожиданно, что жильцы даже не успели зарядить мобильные телефоны.

"Нам даже никто не сказал, что дом будут отключать", - сказала она.

Жильцы других домов, признанных аварийными, заявили корреспонденту "Кавказского узла", что намерены отстаивать свои права. Юлия - жительница дома №6 по улице Виноградной, который также значится в списке, сообщила, что ее семья обращалась в прокуратуру.

"Когда водоканал отключил нам воду, а электросети пытались отключить электроэнергию, то мы написали в прокуратуру и наш дом пока оставили в покое, так как это запрещено законом - оставлять людей без коммуникаций", - рассказала она.

Жильцы домов по улице Новороссийское шоссе и Воровского заявили, что вовсе не согласны с тем, что их дома признаны аварийными и намерены бороться за то, что отменить постановление мэрии о признании их таковыми. "Я подал иск в суд на отмену постановления об аварийности моего дома, так как дом, в который меня переселяют, намного хуже дома, в котором я сейчас живу", - сказал житель дома 12/11 по улице Новороссийское шоссе Александр Рычков.

Адвокаты заявили о нарушении прав человека

По мнению адвоката Краевой коллегии адвокатов Тимура Филиппова, независимого от данной ситуации, налицо нарушение прав человека.

"Во-первых, несмотря на аварийность домов, люди должны быть предупреждены об отключении от коммуникаций минимум за десять дней. Отключать в отопительный сезон дома, где проживают люди, а значит создавать чрезвычайные ситуации, опасные для жизни людей, недопустимо", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он рекомендовал обратиться в прокуратуру, при этом отметив, что суд имеет право вынести решение "о принудительном выселении", и такое решение должны исполнять приставы, но дома до этого не могут быть отключены от коммуникаций, тем более, зимой.

По словам адвоката Краевой коллегии адвокатов Бориса Целенко, независимого от данной ситуации, "поставить вопрос о том, что "дом готов к сносу", можно только в том случае, если приставами составлены акты об отселении всех жильцов до одного". В противном случае, отметил он, это самоуправство чиновников и нарушение прав человека на безопасность.

"Отключение аварийных домов от коммуникаций ввиду "недопущения чрезвычайных ситуаций и обеспечения антитеррористической безопасности" - это незаконное обоснование, так как жильцы сами несут ответственность за свою безопасность, являясь дееспособными людьми. При этом никто не может запретить использование лицензионных, допущенных к продаже электроприборов для обогрева помещений", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла". Он также рекомендовал обратиться в прокуратуру.