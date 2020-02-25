Около 10 тысяч абонентов остались без света на Ставрополье

25 февраля 2020, 14:13

Электроснабжение нарушено в Ставропольском крае в связи с сильным ветром, в зону отключения попали порядка 10 тысяч абонентов.

По данным МЧС, ранее в регионе было объявлено экстренное предупреждение в связи с усилением ветром, скорость которого, согласно прогнозу, будет достигать 30 метров в секунду. После того, как поднялся сильный ветер, произошло аварийное отключение электричества.

"Порядка 10 тыс. абонентов по краю попали под отключение электричества из-за ветра", - цитирует представителя управления МЧС по Ставропольскому краю "Интерфакс".

"Кавказский узел" также писал, что сегодня в связи с сильными порывами ветра без света также остались почти 82 тысячи жителей Дагестана.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Ставрополе скорость ветра составляет 17 метров в секунду, идет слабый дождь при температуре воздуха -1 градус. В ночь на 26 февраля скорость ветра снизится до 16 м/с, также ожидаются осадки при температуре -1. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.