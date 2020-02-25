Линии электропередач. Фото: официальный сай Министерство энергетики РФ https://minenergo.gov.ru/node/9755

25 февраля 2020, 14:13

Около 10 тысяч абонентов остались без света на Ставрополье

Электроснабжение нарушено в Ставропольском крае в связи с сильным ветром, в зону отключения попали порядка 10 тысяч абонентов.

По данным МЧС, ранее в регионе было объявлено экстренное предупреждение в связи с усилением ветром, скорость которого, согласно прогнозу, будет достигать 30 метров в секунду. После того, как поднялся сильный ветер, произошло аварийное отключение электричества.

"Порядка 10 тыс. абонентов по краю попали под отключение электричества из-за ветра", - цитирует представителя управления МЧС по Ставропольскому краю "Интерфакс".

"Кавказский узел" также писал, что сегодня в связи с сильными порывами ветра без света также остались почти 82 тысячи жителей Дагестана.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Ставрополе скорость ветра составляет 17 метров в секунду, идет слабый дождь при температуре воздуха -1 градус. В ночь на 26 февраля скорость ветра снизится до 16 м/с, также ожидаются осадки при температуре -1. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.

Примечание:

"Жильцы 50 домов в Сочи пожаловались на принудительное отключение электроснабжения", "Подача электричества жителям Чечни возобновлена", "Абхазская энергокомпания анонсировала многочасовые отключения света".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

25 февраля 2020, 13:45

25 февраля 2020, 13:41

25 февраля 2020, 13:39

  • "Мемориал" признал Багаудина Хатиева политзаключенным

    Глава Совета молодежных организаций Ингушетии Багаудин Хаутиев по политическим мотивам причислен к организаторам экстремистского сообщества и стычек с силовиками, заявил сегодня Правозащитный центр "Мемориал", потребовав освободить активиста.

25 февраля 2020, 13:18

25 февраля 2020, 12:48

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи