Власти проигнорировали просьбу дать слово Совету тейпов на митинге в Ингушетии

23 февраля 2020, 16:45

Просьба Совета тейпов о слове на траурном митинге в Назрани оставлена властями без ответа, акция прошла без выступлений представителей этой организации.

Как писал "Кавказский узел", митинг в Назрани, приуроченный к 76-й годовщине депортации вайнахов, собрал сегодня жителей Ингушетии и других регионов Северного Кавказа. Акция прошла под усиленным контролем силовиков.

Год назад, 23 февраля 2019 года, активисты, пришедшие на официальные мероприятия по случаю Дня защитника Отечества и 75-летия депортации ингушей, выразили протест против совмещения праздника и траура. Недовольство собравшихся организаторы заглушили тогда громкой музыкой.

Сегодня представителям Совета тейпов ингушского народа не предоставили слова на митинге памяти жертв политических репрессий, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" и. о. руководителя совета Мурад Даскиев, принявший участие в траурном мероприятии. "Но в общем, мы все отдали дань памяти жертвам репрессий, для нас это самое главное", - сказал он.

Пришедшие на митинг рассчитывали услышать выступление членов Совета тейпов, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из участников митинга Муса. "Ждали выступления представителей Совета тейпов ингушского народа, но слова им не дали. Выступили глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, сенаторы от Республики Ингушетия, представители духовенства", - сказал Муса.

76 лет назад, 23 февраля 1944 года, началась операция "Чечевица", во время которой почти 500 тысяч чеченцев и ингушей были массово выселены с территории Чечено-Ингушской АССР в Казахстан и Среднюю Азию. Подробнее об этих событиях и их последствиях можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей".

11 февраля Совет тейпов просил Калиматова предоставить на митинге слово представителям совета. Активисты посчитали, что включение в программу мероприятия выступления одного-двух представителей организации "снимет напряжение" в обществе. "Известно, что на прошлогоднем митинге 23 февраля в районе Мемориала жертвам политических репрессий стихийно возникла неблагоприятная ситуация, грозившая вылиться в массовые беспорядки. Причиной возникновения этой ситуации явилось игнорирование руководством и организаторами митинга пожеланий со стороны собравшихся предоставить слово представителям общественности", - указали активисты в письме главе республики.

Ответа на это обращение получено не было, сообщил сегодня Мурад Даскиев. "В Совет ингушского народа входят представители 131 тейпа. Раньше мы всегда были в списке выступающих на митинге. Но в прошлом году мы не были заявлены в программе. Тогда люди потребовали дать нам слово, могла возникнуть конфликтная ситуация. Мы не настаивали, чтобы выступление было от Совета тейпов. В нашем совете много старейшин, которые пережили ужасы депортации, я сам, например, родился в ссылке", – сказал Даскиев.

Представители совета не собирались выступать "ни с какими политическими речами", подчеркнул он. "Ингуши в числе других защищали страну от фашизма. Это такой день, когда вспоминают те исторические события и отдают дань памяти предков", - сказал Даскиев.

В мае 2019 года Минюст предписал приостановить деятельность Совета тейпов ингушского народа на три месяца, посчитав экстремистским призыв организации к парламенту по поводу территориальной принадлежности Пригородного района Северной Осетии. 8 октября 2019 года управление Минюста обратилось в Верховный суд Ингушетии с иском о ликвидации Совета тейпов, а также потребовало исключить организацию из госреестра юрлиц. 8 ноября того же года суд отложил рассмотрение иска о ликвидации организации. Процесс было решено возобновить после того, как вступят в силу решения по другим делам против Совета тейпов.

Судебный процесс по иску Минюста о ликвидации Совета тейпов будет возобновлен в ближайшее время, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Басир Оздоев. "Минюст подал иск в Верховный суд Ингушетии о ликвидации Совета тейпов 8 октября прошлого года. В качестве оснований было указано постановление мирового суда от 3 октября о назначении штрафа за невыполнение предписания Минюста. Однако на тот момент постановление не вступило в законную силу, поэтому 8 ноября нами было заявлено ходатайство о приостановлении процесса. В декабре Магасский районный суд отказал в удовлетворении нашей апелляционной жалобы на постановление мирового суда. Поэтому процесс по иску Минюста должны возобновить", – пояснил Оздоев.

Напомним, что глава Совета тейпов Ингушетии Малсаг Ужахов находится под арестом по уголовному делу о применении насилия к силовикам во время митинга в Магасе. 17 декабря 2019 года Ессентукский горсуд продлил срок ареста Ужахова на три месяца, до 25 марта. 4 февраля адвокат Джабраил Куриев пожаловался, что следователь лишил Ужахова и его защиту возможности получить копии материалов дела.

Малсаг Ужахов обвинен по статьям об организации насилия, опасного для жизни и здоровья представителей власти, о руководстве некоммерческой организацией, побуждающей граждан к совершению противоправных деяний, а также по статье об организации экстремистского сообщества. Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенными Ужахова, а также других лидеров протестов в Ингушетии и активистку Зарифу Саутиеву.

На митинг в Назрани пришли сегодня "тысячи людей", сообщила интернет-газета "Ингушетия", не указав точное число участников. В релизе о митинге на сайте главы и правительства Ингушетии на 16.45 мск нет данных о числе участников митинга.

Информация о преследовании ингушских активистов собрана "Кавказским узлом" в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".