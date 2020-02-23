Траурный митинг в Назрани прошел под присмотром силовиков

23 февраля 2020, 15:24

Митинг в Назрани, приуроченный к 76-й годовщине депортации вайнахов, собрал сегодня жителей Ингушетии и других регионов Северного Кавказа. Акция прошла под усиленным контролем силовиков.

Как писал "Кавказский узел", год назад, 23 февраля 2019 года, активисты, пришедшие на официальные мероприятия по случаю Дня защитника Отечества и 75-летия депортации ингушей, выразили протест против совмещения праздника и траура. Недовольство собравшихся организаторы заглушили тогда громкой музыкой.

Операция "Чечевица", во время которой почти 500 тысяч чеченцев и ингушей были массово выселены с территории Чечено-Ингушской АССР в Казахстан и Среднюю Азию, проходила с 23 февраля по 9 марта 1944 года. Подробности этих событий приведены в справке "Депортация чеченцев и ингушей", размещенной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Сегодня с 10.00 мск до 11.00 мск около мемориала жертвам политических репрессий в Назрани прошел траурный митинг, посвящённый депортации ингушского народа. В этот раз власти решили разделить траурные и праздничные мероприятия - день защитника Отечества было решено отпраздновать в другой части города, около пруда. Плакатов на военную тему на митинге не было, лишь плакат, посвященный депортации ингушского народа.

На митинге выступили глава региона Махмуд-Али Калиматов, спикер парламента Магомед Яндиев, сенаторы Белан Хамчиев и Мухарбек Барахоев, депутат Госдумы Юшаа Газгиреев и другие представители властей духовенства. Выступающие в кратких речах говорили о последствиях депортации и выражали соболезнования и слова поддержки родственникам жертв репрессий. Музыки, поздравлений с 23 февраля, цветов и возложений венков не было.

Около места митинга наблюдалось большое количество полицейских и бойцов в камуфляже без знаков различий, вооруженных пистолетами-пулеметами. Вблизи места акции стояли около десятка автомобилей ДПС, бронированные "Уралы", внедорожники и тонированные легковые автомобили. По периметру были установлены рамки метоллоискателей и кордоны, силовики осматривали входящих с сумками и рюкзаками. Каких-то трудностей для гостей мероприятия это не создало, передал корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

На митинг приехали как делегации, так и отдельные жители Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестана и других регионов России. "При предыдущих руководителях Ингушетии отношение к празднику менялось, оно так варьировалось, что невозможно было уловить нюансы, то ли это трагедия, то ли это праздник", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" приехавший на митинг из Сунжи Адам Хочубаров.

Анатолий Сидаков, главный редактор газеты «Мир Кавказу» из Владикавказа, сообщил, что приехать на митинг в Назрань его "заставило сердце". "Каждый год я посещаю этот траурный митинг и разделяю скорбь с моими братьями", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Историк из Дагестана Зураб Гаджиев также приехал на митинг. Он объяснил это тем, что ему "не чужда судьба репрессированных народов". "Моя мать тоже относится к репрессированным народам, 14 лет прожила в Казахстане. В этом году мероприятие прошло несколько лучше, чем в предыдущие, не сделали «коктейль» из праздника и трагедии. Праздничные мероприятия перенесли на другое время в другом месте. Это правильно, на мой взгляд", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".