20 февраля 2020, 19:43

Оставлен под арестом предполагаемый распространитель фейка о Пашиняне

Суд отказался отпустить из-под стражи пользователя соцсети, обвиненного в распространении ложной новости о премьер-министре Армении.

"Кавказский узел" писал, что 5 января сотрудники Службы нацбезопасности Армении (СНБ) задержали автора публикации с недостоверной информацией о том, что премьер-министр Никол Пашинян поздравил президента США с успешной спецоперацией в Иране. Пользователь соцсети был обвинен по статье о возбуждении национальной, расовой или религиозной вражды, а также по статье "Неправомерное завладение компьютерной информацией", 8 января суд заключил его под стражу на два месяца.

Апелляционный суд Армении отклонил сегодня ходатайство защиты пользователя фейковой страницы "Диана Арутюнян" об освобождении под залог, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Мнацакан Газарян.

Ранее Никол Пашинян выразил удовлетворение по поводу задержания интернет-пользователя. "Это тот случай, когда ложная "свобода" слова становится угрозой для нашей национальной безопасности", - сказал он. Однако пользователи соцсетей выразили сомнения в обоснованности задержания.

В ночь на 3 января США провели в Иране спецоперацию, убив командующего элитным подразделением армии Ирана генерала Касема Сулеймани, которого в Вашингтоне считают причастным к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. После этого парламент Ирана признал Вооруженные силы США террористической организацией. В ночь на 8 января по американским военным базам в Ираке были нанесены ракетные удары. Эта иранская акция получила название "Мученик Сулеймани", передал "Интерфакс".

Примечание:

"Две армянские и одна грузинская компании попали под санкции США", "Азербайджанский пограничник ранен на границе с Ираном", "Журналистка Юзик вернулась в Москву после задержания в Иране".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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