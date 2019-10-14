Азербайджанский пограничник ранен на границе с Ираном

14 октября 2019, 11:53

Нарушитель границы с Ираном 12 октября ранил пограничника ножом, сообщила сегодня Госпогранслужба Азербайджана. При задержанном найдена партия наркотиков.

Как писал "Кавказский узел", 2 октября Госпогранслужба сообщила об убийстве трех нарушителей на границе с Ираном. По утверждению ведомства, эти люди открыли по пограничникам огонь в ответ на требование остановиться. При них обнаружили 15 килограммов наркотиков.

Очередной инцидент на азербайджано-иранской границе произошел 12 октября вблизи села Бала Бахманли Физулинского района. Наряд погранзаставы "Горадиз" обнаружил в зарослях камыша нарушителя, который пришел с иранской стороны. Мужчина, которым оказался 29-летний житель Тертерского района, ранил одного из пограничников ножом. Состояние раненого удовлетворительное, со ссылкой на Госпогранслужбу Азербайджана сообщило сегодня издание ONA.

На месте, где задержали нарушителя, были найдены наркотики: 790 граммов марихуаны, 105 граммов героина и еще 100 граммов наркотического вещества кристаллообразной формы, передал сегодня информацию погранслужбы Minval. В сообщении отмечено, что в связи с задержанием нарушителя границы возбуждено уголовное дело, но не уточняется, по каким статьям.

Отметим, что 27 июля на том же участке границы получил огнестрельное ранение один из пограничников, которые задерживали вооруженных контрабандистов с наркотиками. А 10 марта перестрелка на границе близ села Бала Бахманли привела к гибели младшего сержанта Сахавата Мамедова и ранению бойца погранотряда Видади Джабраилова.