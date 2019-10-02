Три человека убиты на азербайджано-иранской границе

02 октября 2019, 19:59

Азербайджанские пограничники убили трех человек, которые пытались незаконно пересечь границу и на требование остановиться стали стрелять, сообщили сегодня в Госпогранслужбе страны.

По данным ведомства, инцидент произошел минувшей ночью близ села Амирзеитли Бейлаганского района, которое находится в 300 километрах юго-западнее Баку.

"Наряд, несший службу на территории заставы пограничной группы "Горадиз" заметил нарушение государственной границы тремя неизвестными. Пограничники дали команду "стоять!". Однако злоумышленники не подчинились, в связи с чем азербайджанские пограничники стали преследовать нарушителей. Они не подчинились даже после предупредительного выстрела и открыли огонь по пограничникам", - сказано в сообщении Госпогранслужбы Азербайджана (ГПС), перевод которого сделал корреспондент "Кавказского узла".

Пограничники, следуя нормам закона "О государственной границе", начали стрелять на поражение. Все трое нарушителей границы от полученных ранений скончались на месте. При них обнаружены 15 кг наркотиков, патроны и гильзы, сказано в сообщении ГПС.

"Кавказский узел" ранее писал о вооруженных инцидентах на азербайджано-иранской границе. В июле азербайджанский пограничник, по данным ГПС, был ранен в перестрелке с контрабандистами из Ирана. 12 марта близ азербайджанского села Остаир один из шести нарушителей границы был убит в перестрелке, проинформировало ведомство. 10 марта на границе близ села Бала Бахманли в перестрелке с нарушителями границы погиб младший сержант Сахават Мамедов, а боец погранотряда Видади Джабраилов был ранен в руку.