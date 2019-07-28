28 июля 2019, 18:25

Азербайджанский пограничник ранен в перестрелке

Раненный в перестрелке с контрабандистами из Ирана азербайджанский пограничник прооперирован, угрозы его жизни нет, сообщила сегодня Государственная пограничная служба.

По данным ведомства, инцидент произошел 27 июля около 22.45 по местному времени (21.45 мск) на территории заставы пограничного отряда "Горадиз" близ села Ахмедалылар Физулинского района. Пограничный наряд обнаружил передвижение вооруженных лиц со стороны Ирана, они не подчинились законным требованиям пограничников и начали стрелять, сообщила Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана.

В ходе перестрелки азербайджанский пограничник был ранен в область плеча. Солдат был немедленно госпитализирован и прооперирован. В настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное. Стрелявшие бежали в обратном направлении. На месте происшествия было обнаружено более 5 кг наркотиков, говорится в сегодняшнем сообщении ГПС (перевод корреспондента "Кавказского узла").

Должностные лица ведомства встретились с иранскими коллегами и вместе осмотрели место происшествия. Они передали иранской стороне обнаруженные наркотики и потребовали установить нарушителей границы и привлечь их к уголовной ответственности. Военная прокуратура Азербайджана, в свою очередь, возбудила уголовное дело, говорится в сообщении ГПС.

"Кавказский узел" ранее писал о вооруженных инцидентах на азербайджано-иранской границе. В ночь на 12 марта близ азербайджанского села Остаир пограничники обнаружили шесть нарушителей азербайджано-иранской госграницы. Вооруженная группа людей начала перестрелку после предупредительных выстрелов военнослужащих и требований сдаться. Один из нарушителей был убит. На месте происшествия пограничники обнаружили наркотики, оружие и боеприпасы. 10 марта на границе близ села Бала Бахманли несколько вооруженных людей пытались незаконно пересечь границу с Ираном. В результате перестрелки погиб младший сержант Сахават Мамедов, а боец погранотряда Видади Джабраилов был ранен в руку.

Примечание:

"Азербайджанский пограничник погиб на границе с Грузией", "Грузинский пограничник погиб на границе с Азербайджаном", "Грузинский военный погиб на границе с Абхазией".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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