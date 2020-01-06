Задержание жителя Армении за фейковую новость вызвало полемику в соцсетях

06 января 2020, 06:32

Пользователи соцсетей скептически восприняли информацию о задержании мужчины за публикацию фейковой новости о Николе Пашиняне. Они посчитали странным, что СНБ не назвало фамилию задержанного, и по какой статье возбуждено дело.

Как писал "Кавказский узел", 5 января сотрудники Службы нацбезопасности Армении задержали автора ложной публикации о том, что премьер-министр страны Никол Пашинян поздравил президента США с успешной операцией в Иране.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Аль-Кудс" - генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

Никол Пашинян на своей странице в соцсети Facebook отметил, что распространение фейковой новости - "это тот случай, когда ложная "свобода" слова становится угрозой для нашей национальной безопасности".

"Авторы новости, а также их мотивы должны быть выявлены", - написал 5 января Пашинян, чью публикацию перевела корреспондент "Кавказского узла".

Пользователь Арсен Бабаян в комментарии к посту Пашиняна отметил, что "ложная свобода слова" не имеет никакого отношения к данному случаю. По его словам, это может быть только злоупотребление свободой слова, что должно быть наказано.

“В Армении более 10 лет злоупотребляют свободой слова, что привело к взаимной ненависти. Прежние власти не смогли бороться против извращения свободы слова. Хотя бы сейчас с этим нужно справиться, но это возможно лишь при одном условии: сами борющиеся не должны быть этими извращенцами свободы слова”, - написал Бабаян, чьи слова перевела корреспондент "Кавказского узла".

Распространение фейковой новости, задержание ее распространителя и обнародование СНБ видео с допросом задержанного вызвали большой резонанс в армянском сегменте соцсетей. Многие пользователи, чьи комментарии перевела корреспондент "Кавказского узла", скептически отнеслись к сообщению Службы нацбезопасности.

Карена Вртанесяна смутило то, что СНБ не называет ни имени задержанного гражданина, ни уголовную статью, по которой возбудили дело. "Мягко говоря, это странно", - считает он.

"Самое главное, big brother is watching you (большой брат следит за тобой). Это означает, что власти имеют возможность выявить все фейки в Армении, которые оскорбляют, угрожают, но не делают этого. Интересно, почему?" - задается Вртанесян вопросом.

Агнесса Хмоян прокомментировала запись Вртанесяна, обратив внимание на "блестящее построение речи" задержанного гражданина.

Николай Торосян считает, что "за это деяние задержанного нельзя арестовывать".

Депутат от парламентской фракции "Просвещенная Армения" Ани Самсонян на своей странице в Facebook отметила оперативность СНБ.

"Очень-очень оперативная и хорошая работа, уважаемая СНБ. Можно вам выслать красивый список фейков, ругающих нецензурными словами и угрожающих оппозиции, чтобы и их выявили?" - спросила она.

Самвел Саргсян под записью Самсонян пишет, что "фейк-медиа уже давно стала катастрофой для Армении". "Думаю, пора серьезно подумать в этом направлении, иначе люди понятие "свобода слова" понимают в слишком буквальном смысле", - считает он.

Член Палаты адвокатов Армении Александр Кочубаев отметил, что "непонятны процессуальные основания задержания, а также преступное деяние, которое приписывается распространителю фейк-новости".

"СНБ в своем сообщении не указывает на уголовную статью. Я считаю, что фейк-пользователь задержан незаконно, либо его вовсе не существует. Понимаю, очень плохо, когда от имени главы государства распространяют ложные новости, однако это никак не пересекается с Уголовным кодексом", - написал Кочубаев.

По его мнению, "главная миссия данного видео СНБ заключается в том, чтобы донести до общества политическую ориентацию распространителя новости".

Задержанный заявил силовикам, что находится в оппозиции к властям Армении, так как считает несправедливым преследование второго президента страны Роберта Кочаряна, обвиняемого в финансовых преступлениях, свержении конституционного строя в связи с разгоном в марте 2008 года акций протеста в Ереване, а также в получении крупной взятки.

Кочубаев обратил внимание офиса защитника прав человека "на явное незаконное задержание человека".

"Что и требовалось доказать - распространитель фейковых новостей о том, чего не делал премьер-министр, оказался фанат Роберта Кочаряна", - отметил на своей странице в Facebook Мушег Сюни.

"Я бы это воспринимал без уверенности. Точнее, как крайне недостоверную информацию о том, что кочаряновцы были первоисточником вброса", - ответил Мушегу Сюни Грант Микаэлян.

"Я бы подождал до выяснения всех обстоятельств. Пока что этой информации не доверяю. Кочаряновцы могли распространять эту информацию в соцсетях, но чтобы быть источником, это уже, конечно, серьезный косяк", - написал он.

Армен Варданян надеется, что СНБ "не для вида задержала фейк-пользователя Facebook".

Тигран Манвелян под записью Варданяна обратил внимание на речь задержанного гражданина в видеоматериале, обнародованном СНБ.

"А ты видел, как на одном дыхании он выступил? Такое впечатление, что он находится не в здании СНБ, а на сцене театра имени Сундукяна", - написал Манвелян, добавив, что смешно то, что лицо задержанного закрыто, а голос изменен.

Отметим, что между главами МИД Армении и Ирана Зограбом Мнацаканяном и Джавадом Зарифом по инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор. Об этом 5 января сообщил МИД Армении.

Мнацаканян и Зариф обсудили сложившуюся в регионе в результате последних дней ситуацию в Багдаде, повлекшую человеческие жертвы. Зограб Мнацаканян выразил соболезнование правительству и народу Ирана в связи со смертью высокопоставленного представителя Ирана и подчеркнул важность предотвращения дальнейшего напряжения и урегулирования ситуации мирными средствами. А также выразил готовность республики продолжать тесное сотрудничество со всеми своими партнерами в направлении региональной стабильности и безопасности, говорится в сообщении ведомства.

Премьер-министр Никол Пашинян в свою очередь 5 января поднялся на гору Артаниш близ озера Севан и в прямом эфире заявил, что "посвящает это восхождение миру и стабильности в регионе".