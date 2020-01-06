Предполагаемый автор фейковой новости о Пашиняне. Кадр видео СНБ Армении https://youtu.be/yFORlxgfDNM

06 января 2020, 00:35

Житель Армении задержан после публикации фейковой новости о Пашиняне

Сотрудники Службы нацбезопасности Армении задержали автора ложной публикации о том, что премьер-министр страны Никол Пашинян поздравил президента США с успешной операцией в Иране.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Аль-Кудс" - генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

Публикация на странице пользователя Диана Арутюнян в Facebook. Кадр видео СНБ Армении https://youtu.be/yFORlxgfDNMЗадержанный мужчина распространил фейковую новость о том, что Пашинян "поздравил президента США с успешными действиями в отношении высокопоставленного военного деятеля Ирана" со страницы в Facebook, зарегистрированной на имя "Диана Арутюнян". Ложная информация получила распространение в азербайджанских и иранских СМИ, а спецслужбы Армении расценили ее как угрозу государству, сообщила 5 января Служба нацбезопасности Армении.

Человек, управлявший страницей "Дианы Арутюнян", был допрошен в рамках уголовного дела, возбужденного по факту фейковой публикации, отмечает со ссылкой на СНБ издание "Новости-Армения".

Задержанный объяснил, что находится в оппозиции к властям Армении, так как считает несправедливым преследование второго президента страны Роберта Кочаряна. "Я не представлял, что написанная мною ложная публикация будет так растиражирована и нанесет ущерб интересам и национальной безопасности Армении", - цитирует слова мужчины "Спутник-Армения".

Роберт Кочарян обвиняется в финансовых преступлениях, свержении конституционного строя в связи с разгоном в марте 2008 года акций протеста в Ереване, а также в получении крупной взятки. Обвинения по делу о подавлении массовых протестов также были предъявлены министру обороны Сейрану Оганяну, начальнику генштаба вооруженных сил Юрию Хачатурову и вице-премьеру Армену Геворгяну, говорится в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".

В связи с резонансом, вызванным ложной публикацией, премьер-министр Армении Никол Пашинян потребовал найти авторов публикации и установить их мотивы. Публикация "стала источником вдохновения для антиармянских сил" и создала угрозу национальной безопасности, написал Пашинян на своей странице в Facebook 4 января.

Поздно вечером 5 января Пашинян опубликовал на своей странице ссылку на YouTube-канал Службы национальной безопасности Армении. Ведомство опубликовало видеосюжет о задержании автора фейковой новости, скрыв лицо задержанного мужчины на записи.

Примечание:

"Две армянские и одна грузинская компании попали под санкции США", "Азербайджанский пограничник ранен на границе с Ираном", "Журналистка Юзик вернулась в Москву после задержания в Иране".

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