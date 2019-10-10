Журналистка Юзик вернулась в Москву после задержания в Иране

10 октября 2019, 11:07

Задержанная в Иране автор книг о конфликте на Северном Кавказе Юлия Юзик прилетела сегодня в Москву, сообщили в российском посольстве.

Как писал "Кавказский узел", Юлия Юзик была задержана в Тегеране 3 октября. По словам журналиста Бориса Войцеховского, она сообщила из камеры, что заподозрена в сотрудничестве со спецслужбами Израиля. 5 октября в МИД Ирана сообщили, что Юзик задержана не как подозреваемая, а для прояснения ряда вопросов, скоро ее отпустят.

«В результате совместных усилий МИД России и Роспосольства в Тегеране иранской стороной было принято решение об освобождении российской гражданки Юлии Юзик. Рано утром 10 октября рейсом «Аэрофлота» она вылетела из Ирана в Москву», - говорится в сегодняшнем сообщении на официальной странице российского посольства в Иране в Twitter.

Юзик чувствует себя нормально, приводит сегодня слова пресс-атташе российской дипмиссии в Тегеране Андрея Ганенко РИА «Новости». По данным агентства, в Шереметьево ее встречали журналисты, но Юзик так и не вышла.

В аэропорту российскую журналистку встречала также ее мама, однако Юзик позвонила ей и сказала, что выйдет через другой выход, сообщил журналист Борис Войцеховский, слова которого приводит сегодня ТАСС.

Юлия Юзик - уроженка Ростовской области, она занимается общественными проектами на Северном Кавказе, информировало 4 октября "Настоящее время". Ранее Юзик работала в "Русском Newsweek", "Комсомольской правде" и "Московском комсомольце", она автор книг о теракте в Беслане ("Бесланский словарь") и северокавказских смертницах ("Невесты Аллаха").

На "Кавказском узле" в разделе "Статьи" опубликована рецензия советника Норвежского Хельсинкского комитета Оге Боркгревинга, раскритиковавшего книгу "Невесты Аллаха" за" искаженную картину конфликта в Чечне". Боркгревинг считает, что представленный автором книги анализ является "эхом кремлевского взгляда" на конфликт и может расцениваться как часть пресловутой "международной войны с терроризмом".

Напомним, что в 2016 году Юлия Юзик баллотировалась в Госдуму по одномандатному округу в Дагестане.