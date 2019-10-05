МИД Ирана пообещал отпустить задержанную журналистку

05 октября 2019, 09:23

Российская журналистка Юлия Юзик задержана не как подозреваемая, а для прояснения ряда вопросов, скоро ее отпустят, заверили представители МИД Ирана.

Как писал "Кавказский узел", Юлия Юзик была задержана в Тегеране 3 октября. По словам журналиста Бориса Войцеховского, она сообщила из камеры, что заподозрена в сотрудничестве со спецслужбами Израиля.

На задержание Юзик отреагировало министерство иностранных дел России, попросившее разъяснений у посла Ирана в Москве Мехди Санаи. "М.Санаи подтвердил, что Ю.В.Юзик была задержана правоохранительными органами для дачи пояснений по ряду возникших к ней вопросов и вскоре будет освобождена", - говорится в сообщении, опубликованном 4 октября на сайте МИД России.

О том, что российскую журналистку Юлию Юзик скоро освободят, сообщил и официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави. Он также заявил, что Юзик задержана не как подозреваемая, а "для дачи ряда объяснений". При этом пресс-атташе посольства России в Тегеране Андрей Ганенко констатировал, что власти Ирана пока не проинформировали дипмиссию о намерении отпустить Юзик, передало вечером 4 октября РИА "Новости".

Юлия Юзик - уроженка Ростовской области, она занимается общественными проектами на Северном Кавказе, информировало 4 октября "Настоящее время".

Ранее Юзик работала в "Русском Newsweek", "Комсомольской правде" и "Московском комсомольце", она автор книг о теракте в Беслане ("Бесланский словарь") и северокавказских смертницах ("Невесты Аллаха"). На "Кавказском узле" в разделе "Статьи" опубликована рецензия советника Норвежского Хельсинкского комитета Оге Боркгревинга, раскритиковавшего книгу "Невесты Аллаха" за" искаженную картину конфликта в Чечне". Боркгревинг считает, что представленный автором книги анализ является "эхом кремлевского взгляда" на конфликт как на часть пресловутой "международной войны с терроризмом".

В 2016 году Юлия Юзик баллотировалась в Госдуму по одномандатному округу в Дагестане.