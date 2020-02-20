20 февраля 2020, 15:57
Задержаны несколько чиновников районной администрации в Азербайджане
Служба госбезопасности Азербайджана провела спецоперацию в здании администрации Нефтчалинского района и задержала несколько человек по подозрению в нарушении прав местных жителей.
По данным СГБ, сотрудники районной администрации, воспользовавшись своими полномочиями, причинили "колоссальный ущерб" правам граждан.
Спецслужбы не уточнили, по какой статье возбуждено уголовное дело и о каком именно преступлении идет речь. Число задержанных в сообщении также не указано, проинформировало сегодня азербайджанское издание Trend.
Во время спецоперации здание администрации Нефтчалинского района было оцеплено, сообщил Haqqin.
Комментариями администрации Нефтчалинского района "Кавказский узел" не располагает.
"Суд отказался смягчить наказание главе Международного банка Азербайджана", "Инцидент с захватом заложника произошел на грузино-азербайджанской границе", "Азербайджанские силовики начали спецоперацию на границе с Россией".
20 февраля 2020, 16:23
-
Политологи указали на кризис доверия к руководству оппозиционных партий в Волгоградской области
За два дня 11 членов ЛДПР в Волгоградской области покинули партию, объяснив это недоверием руководству реготделения. Недовольство работой местного обкома высказали и члены КПРФ в Волгограде. Политологи объяснили кризис доверия партийцев руководству тем, что политики действуют в интересах властей.
20 февраля 2020, 14:59
-
Сын чеченского судьи пожаловался в ЕСПЧ на пытки
Юристы "Комитета против пыток" обратились сегодня в Страсбургский суд с жалобой на нарушение прав уроженца Чечни Ибрагима Янгулбаева. Правозащитники указали на избиение Янгулбаева силовиками и необоснованный арест.
20 февраля 2020, 14:49
-
2
Родственники нашли у силовиков пропавших в Чечне дербентцев
Три жителя Дербента, которые перестали выходить на связь во время поездки в Грозный, находятся в одной из силовых структур Чечни, рассказала мать одного из пропавших. Перед исчезновением ее сын опубликовал видео с критикой в адрес Рамзана Кадырова.
20 февраля 2020, 13:43
-
Два рыбака пропали в Светлоярском районе
Двое жителей Волгоградской области не вернулись с зимней рыбалки. Полицейские нашли сегодня их следы, ведущие к полынье.
20 февраля 2020, 13:24
-
9
Чайка обозначил приоритетные задачи для властей Кабардино-Балкарии
Безработица, долги за электричество и газ и долгострои назвал в числе основных проблем в Кабардино-Балкарии полпред президента в СКФО Юрий Чайка.
-
20 февраля 2020, 14:59
Сын чеченского судьи пожаловался в ЕСПЧ на пытки
-
20 февраля 2020, 06:211
Жители Чечни раскрыли нюансы подготовки к хаджу
-
20 февраля 2020, 04:46
Ростовские активисты поддержали идею "широкой амнистии" для Сидорова и Мордасова
-
20 февраля 2020, 02:32
Наблюдатель на выборах в Астрахани приговорен к обязательным работам
-
19 февраля 2020, 19:2013
Трое дагестанцев пропали в Чечне после обнародования видео на фоне мечети
-
19 февраля 2020, 15:301
Полиция прекратила уголовное преследование фермера в Кабардино-Балкарии
-
20 февраля 2020, 14:492
Родственники нашли у силовиков пропавших в Чечне дербентцев
-
20 февраля 2020, 13:43
Два рыбака пропали в Светлоярском районе
-
20 февраля 2020, 12:33
Обыски по делу "Ростелекома" прошли в Волгоградской области
-
20 февраля 2020, 11:50
Продлен арест подозреваемых по делу о перестрелке в Чернозубове
-
20 февраля 2020, 10:07
Вано Мерабишвили освободился из тюрьмы
-
20 февраля 2020, 09:161
Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта
-
20 февраля 2020, 03:54
Мусорный полигон в Белореченске закрыт из-за нарушений
-
19 февраля 2020, 23:40
Глава фирмы в Кабардино-Балкарии обвинен в неуплате налогов на 26 миллионов
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
20 февраля 2020, 09:161
Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта
-
19 февраля 2020, 23:36
Руфат Сафаров пожаловался на незаконное задержание в Баку
-
18 февраля 2020, 13:032
Зелимхан Хангошвили
-
19 февраля 2020, 13:49
Ветер с АпшеронаВажно не признание геноцидов, а знание исторической правды 47
-
19 февраля 2020, 10:35
Ветер с АпшеронаПричина бесплатной электро в Финляндии - демократия 17
-
19 февраля 2020, 09:53
ЕреванецМюнхенские принципы: "красные линии" и "вставка" Алиеву 79
-
18 февраля 2020, 19:01
Ветер с АпшеронаЗачем Россия не внедрила электронное голосование? 15
-
18 февраля 2020, 13:37
Ветер с АпшеронаМазалова не доказала, а Муталлибов не говорил 53
-
14 февраля 2020, 10:4241
Геноцид армян в Османской империи
-
12 февраля 2020, 18:111
«Убийства чести» на Северном Кавказе
-
20 февраля 2020, 15:31В селе Кевсала на Ставрополье дороги в ужасном состоянии и проблемы с вывозом мусора
-
18 февраля 2020, 22:20В Москве пройдет научная конференция «Империя и Кавказ. Исследования. Коллекции. Реставрация»
-
18 февраля 2020, 20:13Отбирают дом в Сочи, спустя 6 лет после покупки
-
17 февраля 2020, 15:23В память о депортации чеченцев в городах Европы пройдут траурные мероприятия
-
16 февраля 2020, 17:49Обращение акционеров Сочинского молочного комбината
-
13 февраля 2020, 21:11
Жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе в четвертом квартале 2019 года стали 6 человек
-
11 февраля 2020, 11:00
В Северной Осетии IV квартал 2019 года обошелся без жертв вооруженного конфликта