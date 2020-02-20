Cпецназ службы госбезопасности Азербайджана. Фото: официальный сайт State Security Service of the Republic of Azerbaijan http://www.dtx.gov.az/en/

20 февраля 2020, 15:57

Задержаны несколько чиновников районной администрации в Азербайджане

Служба госбезопасности Азербайджана провела спецоперацию в здании администрации Нефтчалинского района и задержала несколько человек по подозрению в нарушении прав местных жителей.

По данным СГБ, сотрудники районной администрации, воспользовавшись своими полномочиями, причинили "колоссальный ущерб" правам граждан.

Спецслужбы не уточнили, по какой статье возбуждено уголовное дело и о каком именно преступлении идет речь. Число задержанных в сообщении также не указано, проинформировало сегодня азербайджанское издание Trend.

Во время спецоперации здание администрации Нефтчалинского района было оцеплено, сообщил Haqqin.

Комментариями администрации Нефтчалинского района "Кавказский узел" не располагает.

Примечание:

"Суд отказался смягчить наказание главе Международного банка Азербайджана", "Инцидент с захватом заложника произошел на грузино-азербайджанской границе", "Азербайджанские силовики начали спецоперацию на границе с Россией".

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