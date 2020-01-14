Инцидент с захватом заложника произошел на грузино-азербайджанской границе

14 января 2020, 18:21

Грузинские силовики задержали сегодня вооруженного человека, который захватил в заложники пограничника.

Против задержанного, гражданина Грузии, возбуждено дело по статьям о незаконном обороте огнестрельного оружия и захвате заложников, ему грозит до десяти лет лишения свободы. "В результате оперативной и эффективной работы сотрудников пограничной полиции МВД ситуация была своевременно разряжена. К настоящему времени инцидент полностью исчерпан", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение МВД.

Инцидент произошел на несогласованном участке границы с Азербайджаном, отмечается в сообщении. Ведомство поблагодарило азербайджанских коллег за эффективное сотрудничество.

В заложники был захвачен пограничник, уточнило МВД. "Угрожая применить огнестрельное оружие и ручную гранату, он (задержанный впоследствии гражданин Грузии. - Прим. "Кавказского узла") принудил грузинского пограничника двигаться в направлении несогласованного участка границы. В ходе инцидента [он] несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия", - процитировал сегодня сообщение полиции "Интерпрессньюс".

В апреле 2019 года обострился спор о границе между Азербайджаном и Грузией в районе монастырского комплекса "Давид Гареджи". Грузинские активисты неоднократно проводили акции протеста на этом участке. Они, как и Грузинская патриархия, настаивают, что монастыри Удабно и Чичхитури находятся на грузинской территории. В октябре 2019 года Азербайджан открыл там новую пограничную заставу, объяснив это необходимостью "оберегать историко-культурное наследие азербайджанского народа", говорится в подготовленном "Кавказским узлом" материале "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".