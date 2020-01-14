14 января 2020, 18:21

Инцидент с захватом заложника произошел на грузино-азербайджанской границе

Грузинские силовики задержали сегодня вооруженного человека, который захватил в заложники пограничника.

Против задержанного, гражданина Грузии, возбуждено дело по статьям о незаконном обороте огнестрельного оружия и захвате заложников, ему грозит до десяти лет лишения свободы. "В результате оперативной и эффективной работы сотрудников пограничной полиции МВД ситуация была своевременно разряжена. К настоящему времени инцидент полностью исчерпан", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение МВД.

Инцидент произошел на несогласованном участке границы с Азербайджаном, отмечается в сообщении. Ведомство поблагодарило азербайджанских коллег за эффективное сотрудничество.

В заложники был захвачен пограничник, уточнило МВД. "Угрожая применить огнестрельное оружие и ручную гранату, он (задержанный впоследствии гражданин Грузии. - Прим. "Кавказского узла") принудил грузинского пограничника двигаться в направлении несогласованного участка границы. В ходе инцидента [он] несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия", - процитировал сегодня сообщение полиции "Интерпрессньюс".

В апреле 2019 года обострился спор о границе между Азербайджаном и Грузией в районе монастырского комплекса "Давид Гареджи". Грузинские активисты неоднократно проводили акции протеста на этом участке. Они, как и Грузинская патриархия, настаивают, что монастыри Удабно и Чичхитури находятся на грузинской территории. В октябре 2019 года Азербайджан открыл там новую пограничную заставу, объяснив это необходимостью "оберегать историко-культурное наследие азербайджанского народа", говорится в подготовленном "Кавказским узлом" материале "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".

Примечание:

"Бакинские политологи назвали выгодополучателей от проблем с Давид Гареджа", "В Азербайджане исключили уступку Грузии монастыря", "Грузинские активисты и духовенство провели акцию у монастырей "Давид Гареджи".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

14 января 2020, 18:27

14 января 2020, 17:36

  • Представитель Мусы Алиева упрекнул судей в непрофессионализме

    Череда противоречащих одно другому решений о мере пресечения для двух силовиков, обвиненных в пытках жителя Хасавюрта Мусы Алиева, говорит о непрофессионализме судей, считает юрист "Комитета против пыток" Абубакар Янгулбаев. Адвокат Муса Сусланов обеспокоен ужесточением Алиеву условий содержания в СИЗО.

14 января 2020, 16:44

14 января 2020, 15:55

  • 1 Директор школы в Кабардино-Балкарии поспорил с чиновниками об уроках православия

    Администрация Майского района после жалобы родителей учеников и министерской проверки решила объявить выговор директору школы в станице Александровской из-за принуждения школьников к изучению основ православной культуры. Преподавание в школе ведется в соответствии с образовательными программами, возразил руководитель учреждения.

14 января 2020, 15:35

  • Манвел Григорян переведен в реанимацию

    Руководство страны и судебная система несут ответственность за ухудшение состояния бывшего депутата парламента Армении Манвела Григоряна, которому не дают возможности лечиться за рубежом, заявила защита.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи