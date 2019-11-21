21 ноября 2019, 07:01
Азербайджанские силовики начали спецоперацию на границе с Россией
Правоохранители 20 ноября начали в приграничных с Россией регионах Азербайджана операцию по борьбе с транснациональной преступностью и террористическими организациями.
Широкомасштабная операция началась 20 ноября. Она проводится ежегодно силовыми органами в северных и северо-западных регионах страны на основе договоренности между азербайджанской и российской сторонами.
Операция "Граница-щит" завершится к 24 ноября. На въездах в проверяемые районы установлены полицейские посты, сообщило 20 ноября со ссылкой на источник в правоохранительных органах Азербайджана РИА "Новости".
Главная цель операции "Граница-щит" - обезвреживание транснациональных организованных преступных групп и членов террористических организаций, сообщило 20 ноября Media.az.
Силовики намерены установить и перекрыть каналы поступления в страну оружия, взрывчатых веществ и устройств, наркотических средств, а также пресечь поток финансовых и материальных средств, используемых для осуществления различных противоправных действий, информирует 20 ноября "Спутник-Азербайджан".
"Азербайджанский активист задержан при пересечении границы с Грузией", "Азербайджанские силовики убили человека на границе с Ираном", "Родные арестованного в Баку гражданина России заявили о его пытках".
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