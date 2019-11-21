Азербайджанские силовики начали спецоперацию на границе с Россией

21 ноября 2019, 07:01

Правоохранители 20 ноября начали в приграничных с Россией регионах Азербайджана операцию по борьбе с транснациональной преступностью и террористическими организациями.

Широкомасштабная операция началась 20 ноября. Она проводится ежегодно силовыми органами в северных и северо-западных регионах страны на основе договоренности между азербайджанской и российской сторонами.

Операция "Граница-щит" завершится к 24 ноября. На въездах в проверяемые районы установлены полицейские посты, сообщило 20 ноября со ссылкой на источник в правоохранительных органах Азербайджана РИА "Новости".

Главная цель операции "Граница-щит" - обезвреживание транснациональных организованных преступных групп и членов террористических организаций, сообщило 20 ноября Media.az.

Силовики намерены установить и перекрыть каналы поступления в страну оружия, взрывчатых веществ и устройств, наркотических средств, а также пресечь поток финансовых и материальных средств, используемых для осуществления различных противоправных действий, информирует 20 ноября "Спутник-Азербайджан".