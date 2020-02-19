Мэрия Батуми отказалась признать дискриминацией запрет на строительство мечети

19 февраля 2020, 10:42

Отказ разрешить строительство мечети в Батуми связан не с дискриминацией мусульман, а с плотной застройкой намеченного участка, указала мэрия в апелляционной жалобе на постановление суда, который обязал чиновников пересмотреть свое решение.

Как писал "Кавказский узел", 30 сентября 2019 года Батумский горсуд по иску мусульманской общины обязал мэрию пересмотреть отказ в строительстве мечети. Участок, где планировалось строительство, действительно находится в густонаселенном районе, как утверждала мэрия, но это не помешало построить там семь христианских храмов, указал судья. Позицию городских чиновников суд счел дискриминационной по отношению к мусульманам.

В мае 2017 года мэрия Батуми не разрешила местной мусульманской общине начать строительство мечети. Отказ был мотивирован тем, что приобретенный под строительство участок находится в районе плотной жилой застройки. Вместо мечети на участке была открыта молельная. При этом глава правительства Аджарии Зураб Патарадзе пообещал, что вопрос строительства мечети будет решен "в ближайшем будущем".

18 февраля Апелляционный суд Западной Грузии начал рассмотрение жалоб на решение суда, поданных мэрией Батуми и общественной организацией "Фонд строительства мечети в Батуми".

Представители мэрии указали в апелляционном заявлении, что решение отказать в строительстве мечети не носит дискриминационный характер, так как связано с "инфраструктурными сложностями" в районе предполагаемой застройки, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник юридического отдела мэрии Батуми. "Мэрия исходила из того, что строительство мечети в данном районе попросту невозможно", - пояснил он.

"Фонд строительства мечети" в свою очередь требовал, чтобы суд дал мэрии указание не рассматривать заново заявление о строительстве, а одобрить то заявление, в удовлетворении которого было отказано, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат фонда, представитель НПО "Центр обучения и мониторинга прав человека" Мэри Агапишвили.

"Решение городского суда давало возможность мэрии города вновь затянуть выдачу разрешения на строительство, поэтому мы подали апелляционное заявление с требованием, чтобы суд предписал мэрии выдать разрешение о строительстве мечети", - пояснила адвокат.

Суд объединил жалобы в одно производство, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представитель "Центра обучения и мониторинга прав человека" в Аджарии Тамта Микеладзе. "Суд дал мэрии предписание предоставить данные о том, сколько христианских церквей и в какой период были построены в этом районе Батуми, а также решения о том, в строительстве каких объектов в этом районе было отказано", - рассказала Микеладзе.

Особый порядок выдачи разрешения на строительство культовых сооружений в Грузии не предусмотрен, пояснила она. "Грузинское законодательство очень либеральное в этом отношении, так что для строительства культовых сооружений - храмов, церквей, мечетей - не нужно каких-либо дополнительных процедур. Все это так же просто, как получить разрешение на строительство частного жилья или коммерческого объекта", - рассказала Тамта Микеладзе.

По ее словам, на предоставление документов суд отвел три недели. Дата следующего заседания пока неизвестна, уточнила Микеладзе.

Напомним, вопрос строительства новой мечети в Батуми обсуждается с 2016 года. Дважды, в 2013 и 2016 годах, мусульманская община обращалась к властям Батуми с просьбой выделить землю под строительство, пока не приобрела участок самостоятельно.