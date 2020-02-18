Шотадзе утвержден на пост генпрокурора вопреки протестам

18 февраля 2020, 17:46

Парламент Грузии поддержал назначение Ираклия Шотадзе на пост генерального прокурора. Оппозиционные депутаты бойкотировали заседание.

Как информировал "Кавказский узел", 7 февраля члены прокурорского совета большинством голосов избрали кандидатом в генпрокуроры Грузии Ираклия Шотадзе. После этого прокурорский совет представил его кандидатуру на утверждение парламенту.

Ираклий Шотадзе уже возглавлял Генпрокуратуру, и за время его работы не было расследовано ни одно дело, вызвавшее широкий общественный интерес, - в частности, дело Давида Саралидзе и еще одного подростка, которые скончались 1 декабря 2017 года от полученных в драке ножевых ранений, указали ранее правозащитники. Сегодня у здания парламента Грузии произошли стычки между полицией и оппозиционерами, которые собрались около здания парламента на акцию протеста против назначения Ираклия Шотадзе.

В ходе тайного голосования в парламенте кандидатуру Ираклия Шотадзе поддержали 82 депутата, возражений не было. В заседании приняли участие депутаты лишь одной, но самой многочисленной фракции - "Грузинской мечты". Бойкотировали его и некоторые независимые депутаты.

На голосовании в парламенте присутствовал сам Ираклий Шотадзе. Его кандидатура не обсуждалась - по решению бюро парламента, вопрос был напрямую вынесен на голосование. Ираклий Шотадзе будет занимать должность генпрокурора шесть лет.

Шотадзе ушел с поста главного прокурора 31 мая 2018 года, на фоне массовых акций протеста. Их спровоцировало несправедливое, по мнению общественности, решение суда, частично оправдавшего обвиняемых в убийстве двух школьников в Тбилиси. Протесты против возвращения Шотадзе на этот пост проходили неоднократно. Так, 4 января представители правозащитных организаций "Центр прав человека" и "Независимые юристы" провели акцию в Тбилиси.

Материалы об акциях протеста в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Главное о протестах в Грузии - 2019".