Силовики попытались сорвать акцию протеста у здания парламента Грузии

17 февраля 2020, 14:54

Оппозиционеры начали около здания парламента в Тбилиси акцию протеста против назначения Ираклия Шотадзе генпрокурором, что привело к стычке между протестующими и силовиками.

Как писал "Кавказский узел", 7 февраля члены прокурорского совета большинством голосов избрали кандидатом в генпрокуроры Грузии Ираклия Шотадзе, против возвращения которого на эту должность выступали правозащитники. После этого прокурорский совет должен представить кандидатуру на пост генпрокурора парламенту.

Ранее правозащитники заявили, что, когда Ираклий Шотадзе возглавлял Генпрокуратуру, не было расследовано ни одно дело, вызвавшее широкий общественный интерес, - в частности, дело Давида Саралидзе и еще одного подростка, которые скончались 1 декабря 2017 года от полученных в драке ножевых ранений. Отец Давида Заза Саралидзе предположил, что следствие покрывало виновных в убийстве, и инициировал массовые акции протеста перед зданием парламента Грузии.

Представители оппозиционного движения "Лело" сегодня пришли к зданию парламента на акцию протеста против назначения Ираклия Шотадзе генпрокурором Грузии. Митингующие повесили кроссовки на металлический забор около одного из входов в парламент и начали стучать по ограждению, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" участник акции Ираклий Сулава.

Акция протеста связана с тем, что сегодня в юридическом комитете парламента проходит опрос претендующего на должность генпрокурора Ираклия Шотадзе. Сотрудники полиции попытались усмирить протестующих, передал корреспондент "Кавказского узла".

На месте акции произошла стычка между протестующими и силовиками, пишет "Интерпрессньюс". Информации о пострадавших или задержанных пока не поступало.

На слушания в парламенте член «Европейской Грузии» Элене Хоштария и представитель «Единого национального движения» Тина Бокучава пришли сегодня в масках с изображением Бидзины Иванишвили, сообщает на своем сайте "Первый канал" грузинского телевидения.

Таким образом Хоштария и Бокучава выразили протест против назначения Ираклия Шотадзе, предположив, что "Бидзина Иванишвили поставил Шотадзе". Оппозиционных депутатов попросили покинуть зал заседаний, после чего заседание продолжилось, говорится в публикации.

Напомним, Ираклий Шотадзе 31 мая 2018 года ушел с поста главного прокурора на фоне массовых акций протеста. Их спровоцировало несправедливое, по мнению общественности, решение суда, частично оправдавшего обвиняемых в убийстве двух школьников в Тбилиси. 4 января представители правозащитных организаций "Центр прав человека" и "Независимые юристы" вышли в Тбилиси на акцию против возвращения Ираклия Шотадзе на должность генпрокурора Грузии.