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17 февраля 2020, 16:17

Село в Грузии осталось без школы и детского сада после пожара

Огонь сильно повредил здание, в котором находились школа и детский сад села Чаисмеурнеоба в Имеретии. Учеников будут возить на уроки в соседнее село, сообщили местные власти.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная электропроводка. Огонь возник на чердаке двухэтажного здания в то время, когда в школе шли уроки. Учителя эвакуировали всех детей до приезда пожарных.

Огонь уже локализован, со ссылкой на пресс-службу администрации Хонского района сообщили "Новости-Грузия".

По данным местного образовательного ресурс-центра Хони, в школе учились 37 учеников, теперь они будут ездить на занятия в соседнее село, Дедалаури. "Они перейдут туда и будут учиться во второй половине дня. Сейчас согласовываем вопрос транспортировки детей", - процитировал руководителя центра Хатуну Курашвили "Sputnik Грузия".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 19 января два человека погибли при пожаре Хелвачурском районе Аджарии.

Примечание:

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