Пожар в Шали вызвал критику в адрес владельцев АЗС

06 декабря 2019, 11:58

Пять машин сгорели 5 декабря при пожаре на автозаправке в Шали, из-за угрозы взрыва были эвакуированы люди из ближайшего офисного здания. Местные жители подвергли критике практику строительства АЗС в жилых кварталах.

Как писал "Кавказский узел", в регионе это уже не первый случай ЧП на автозаправках. После того, как 22 августа на заправке в селе Серноводском в Чечне произошел пожар из-за взрыва автоцистерны с газом, прокуратура республики возбудила уголовное дела и провела проверку АЗС в регионе. Работа 17-ти заправок была приостановлена, так как они работали незаконно и нарушали пожарные нормы, утверждали в ведомстве.

Осенью 2018 года, после произошедшего взрыва на АЗС в селении Гехи Урус-Мартановского района Чечни в республике были организованы масштабные поверки автозаправочных станций. В последующие два месяца решением судов была приостановлена деятельность 14 АЗС в различных районах Чечни, а в отношении 11 человек возбуждены уголовные дела.

Спасатели ликвидировали пожар на автозаправочной станции в чеченском городе Шали, сигнал о котором поступил в экстренные службы региона около 16.42 мск 5 декабря. Погибших и пострадавших нет, однако горели пять легковых автомобилей и три бензоколонки, говорилось в сообщении на сайте республиканского управления МЧС 5 декабря.

Из-за угрозы взрыва на время тушения территория была оцеплена, дорога, ведущая к АЗС, перекрыта, люди эвакуированы на безопасное расстояние. Общая площадь пожара составила 90 квадратных метров, отмечает ведомство. На месте работали дознаватели МЧС, причина происшествия устанавливается.

«Возгорание случилось при заправке автомобиля, после чего огонь перекинулся на две другие топливные колонки и четыре автомашины. Пожар был локализован в течение часа, также удалось предотвратить распространение огня на емкости с топливом, и расположенные в непосредственной близости от АЗС офисное здание и магазин», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель чеченского управления ведомства.

После пожара прокуратура региона организовала проверку, во время которой также будет дана оценка деятельности территориальных органов надзора, проинформировало ведомство на своей сайте 5 декабря.

Видео пожара с автозаправки в Шали было опубликовано 5 декабря в группе в Chp_chechenya (87,2 тысячи подписчиков) в соцсети Instagram. На кадрах виден пожар на автозаправке, которая расположена между домами. Мимо проезжали легковые автомобили. На следующих кадрах камера фиксируется на силовиках, которые оцепили дорогу, ведущую к горящей АЗС. Около самой автозаправки стоят пожарные машины. За 17 часов видео набрало 31 818 тысяч просмотров и 100 комментариев.

Один из комментаторов указал, что в регионе многие заправки расположены в жилых районах. «У нас эти заправки чуть ли не на каждом шагу: перед автовокзалом, рядом с больницами, школами, магазинами и т.п.», - написал пользователь под ником minininja_95.

С этим мнением согласился и житель Шали, бывший силовик Хаважи. «Самая большая проблема на сегодня, как мне кажется, это то, что автозаправки у нас строят прямо посреди жилого сектора», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» местный житель.

Жители города Шали также рассказали корреспонденту «Кавказского узла» о панике, возникшей после пожара на автозаправке и усиленных мерах безопасности в районе возгорания. «Паника была серьезная, потому что заправка расположена рядом с жилым сектором: там и офисное здание, и магазин, и другие объекты», - рассказал местный житель Заурбек.

«Оцепление (возле АЗС в Шали) было выставлено, никого в ту сторону не пускали. Людей много собралось. Пару раз вспышки были серьезные. Из магазина напротив и офиса всех людей эвакуировали. Хорошо, что все обошлось без жертв», - заметил другой горожанин Асхаб.

Напомним, что в соседнем Дагестане после того, как в 2014-2017 годах из-за происшествий на АЗС пострадали десятки человек, а по крайней мере два инцидента в Махачкале привели к человеческим жертвам, были также организованы масштабные проверки на заправках. После каждого ЧП на заправочной станции в Дагестане власти декларировали намерение решить проблему — надзорные органы анонсировали масштабные проверки АЗС и закрытие всех заправок, работающих с нарушениями. Тем не менее в Махачкале массового сноса опасных АЗС так и не было — некоторые заправки после таких проверок меняли названия и возобновляли работу, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения".