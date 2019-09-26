17 автозаправок закрыты в Чечне после взрыва в Серноводском

26 сентября 2019, 03:07

Работа автозаправочных станций в Чечне приостановлена после того, как в селе Серноводском взорвалась автоцистерна с газом. Эти заправки работали незаконно и нарушали пожарные нормы, сообщила прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", 22 августа на заправке в селе Серноводском в Чечне произошел пожар из-за взрыва автоцистерны с газом. Разлива топлива удалось избежать, однако огонь успел перекинуться на близлежащие хозяйственные постройки и один автомобиль.

«Завершена проверка по факту взрыва автоцистерны... По ее результатам в отношении владельца АЗС возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 Уголовного Кодекса, предусматривающей ответственность за производство работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник прокуратуры Чечни. Отметим, санкции статьи предусматривают до двух лет лишения свободы.

"В результате падения в момент взрыва жительница близлежащего дома получила незначительные ушибы. Пострадавшая после оказания медицинской помощи отпущена домой", - сообщил он.

После произошедшего взрыва по требованию прокуратуры в Чечне была приостановлена деятельность 17 автозаправочных станций, рассказал сотрудник ведомства. Он также сказал, что "за предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в отношении девяти лиц возбуждены уголовные дела. Еще в отношении 44 человек возбуждены административные дела".



По его словам, наиболее распространенными нарушениями, выявленными во время проверок АЗС в Чечне, являются несоблюдение правил пожарной безопасности, отсутствие лицензий на осуществление деятельности и договоров на обслуживание пожароопасных объектов.

Осенью 2018 года, после произошедшего взрыва на АЗС в селении Гехи Урус-Мартановского района Чечни, в республике были организованы масштабные поверки автозаправочных станций. В последующие два месяца решением судов была приостановлена деятельность 14 АЗС в различных районах Чечни, а в отношении 11 человек возбуждены уголовные дела.

Жители региона рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что в Чечне работает большое количество автозаправок в черте населенных пунктов.



"Иметь автозаправку – очень выгодно, оттого и строят их где попало, даже в черте жилого сектора", - сказал Сахиб. По его словам, помимо стационарных, есть еще заправки передвижные, на базе грузовых машин - одна из них и взорвалась в Серноводске.

"Эти передвижные запарки вообще следовало бы запретить, а все стационарные тщательно поверять каждый месяц", - считает Сахиб.



«Правила безопасности владельцев заправок не интересуют, для них главное - как можно быстрее извлечь как можно большую выгоду. Раньше заправки строились на окраинах населенных пунктов, даже в Грозном на весь город их было не так уж и много. А теперь чуть ли не на каждой остановке по автозаправке", - заметил автовладелец Магомед. По его мнению, "закрывать автозаправки нужно при любых нарушениях, без права продолжения деятельности".

«Прокуратура, пожарные, местная администрация, полиция - кто только нас не проверяет. И у всех свои претензии. У кого к безопасности, у кого к документам, у кого к работе операторов. Нас неделю назад в очередной раз проверяли, ничего не нашли. В противном случае могли бы закрыть на время, а это уже серьезные убытки», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" предприниматель Вахид.



Закрытию подверглись газозаправочные станции, которые, в отличие от бензиновых автозаправок, «должны иметь специальную лицензию на право эксплуатации взрывопожароопасных объектов», сказал корреспонденту "Кавказского узла" президент Московской топливной ассоциации, президент Российского топливного союза, почетный нефтяник Евгений Аркуша.

По его словам, ГАЗС являются куда более опасными, чем обычные АЗС. Автозаправки, которые торгуют жидким моторным топливом, не горят и не взрываются при продаже топлива, отметил Аркуша. "Все инциденты случаются именно на ГАЗС, где сосуды находятся под давлением... поэтому за ними ведется пристальное наблюдение", - сказал он.

Одно из наиболее частых нарушений - работа ГАЗС без лицензии, рассказал Ааркуша. «Если лицензии нет, то это незаконная предпринимательская деятельность", - отметил он. Закрытие заправок в Чечне он объяснил тем, что "скорее всего, в республике привыкли работать незаконно, к теневому бизнесу".

Мобильные ГАЗС не предусмотрены российским законодательством, однако де-факто такие станции существуют, рассказал президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

"Передвижные автозаправки – хорошее решение (для обеспечения топливом) малодоступных населенных пунктов, где строительство стационарной автозаправки – затратный и экономически невыгодный проект", - отметил он корреспонденту "Кавказского узла".