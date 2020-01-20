20 января 2020, 02:56

Три человека стали жертвами пожара в Аджарии

Пожар в двухэтажном доме произошел в Хелвачурском районе Аджарии. Погибли два человека, один госпитализирован с ожогами 40 процентов тела.

В селе Шарабидзееби Хелвачурского района 19 января вспыхнул пожар на первом этаже двухэтажного дома.

По предварительной информации, в дыму задохнулись пожилые супруги, а их 32-летний сын получил ожоги. Он был доставлен в Батумский медцентр, сообщает "Спутник-Грузия".

Пострадавший получил ожоги 40 процентов тела, из Батуми его перевезли в Тбилиси, пишут "Новости-Грузия".

По словам очевидцев, пожар произошел из-за утечки газа. Они утверждают, что перед возгоранием слышали громкий хлопок, похожий на взрыв. Газораспределительная компания SOCAR Georgia Gas опровергает эту версию. По словам руководителя аджарского офиса фирмы Вахтанга Беришвили, слова которого приводит издание, в помещении, где начался пожар, газового обогревателя не было.

Возбуждено уголовное дело по факту "повреждения или уничтожения чужой вещи путем поджога, взрыва или иным опасным способом, повлекшее по неосторожности причинение смерти человека или иные тяжкие последствия".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 15 января из пятиэтажного многоквартирного дома в Нальчике, где возник пожар, были эвакуированы 15 жильцов.

Примечание:

"Жители Нальчика пожаловались на возведение пристройки к жилому дому", "Швейная фабрика сгорела в Нальчике", "Умер пострадавший при взрыве в Чегеме ребенок".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

20 января 2020, 04:00

20 января 2020, 01:57

20 января 2020, 00:57

20 января 2020, 00:02

19 января 2020, 23:00

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи