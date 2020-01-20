Три человека стали жертвами пожара в Аджарии

20 января 2020, 02:56

Пожар в двухэтажном доме произошел в Хелвачурском районе Аджарии. Погибли два человека, один госпитализирован с ожогами 40 процентов тела.

В селе Шарабидзееби Хелвачурского района 19 января вспыхнул пожар на первом этаже двухэтажного дома.

По предварительной информации, в дыму задохнулись пожилые супруги, а их 32-летний сын получил ожоги. Он был доставлен в Батумский медцентр, сообщает "Спутник-Грузия".

Пострадавший получил ожоги 40 процентов тела, из Батуми его перевезли в Тбилиси, пишут "Новости-Грузия".

По словам очевидцев, пожар произошел из-за утечки газа. Они утверждают, что перед возгоранием слышали громкий хлопок, похожий на взрыв. Газораспределительная компания SOCAR Georgia Gas опровергает эту версию. По словам руководителя аджарского офиса фирмы Вахтанга Беришвили, слова которого приводит издание, в помещении, где начался пожар, газового обогревателя не было.

Возбуждено уголовное дело по факту "повреждения или уничтожения чужой вещи путем поджога, взрыва или иным опасным способом, повлекшее по неосторожности причинение смерти человека или иные тяжкие последствия".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 15 января из пятиэтажного многоквартирного дома в Нальчике, где возник пожар, были эвакуированы 15 жильцов.