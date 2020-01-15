15 января 2020, 22:55

15 человек эвакуированы из жилого дома в Нальчике

Пожар произошел сегодня в пятиэтажном многоквартирном жилом доме в Нальчике, сообщило МЧС Кабардино-Балкарии.

По данным ведомства, пожар начался сегодня вечером в одной из квартир дома по улице Богдана Хмельницкого. Спасатели эвакуировали 15 жильцов пятиэтажки.

Пожар был локализован, а затем потушен полностью. "Пострадавших нет", - сообщило ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте.

Ведомство по состоянию на 22.50 мск не уточнило, смогли ли жильцы вернуться в свои квартиры.

"Кавказский узел" ранее писал, что жильцы пятиэтажки по улице 2-й Таманской Дивизии в Нальчике были эвакуированы в связи с пожаром в одной из квартир в ноябре 2019 года. Пострадавших тогда также не было.

Примечание:

"Жители Нальчика пожаловались на возведение пристройки к жилому дому", "Швейная фабрика сгорела в Нальчике", "Умер пострадавший при взрыве в Чегеме ребенок".

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