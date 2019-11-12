Жильцы пятиэтажки в Нальчике эвакуированы в связи с пожаром

12 ноября 2019, 23:05

Пожарные потушили огонь в многоквартирном жилом доме в столице Кабардино-Балкарии, эвакуировав 42 жильцов.

В доме по улице 2-й Таманской Дивизии горела квартира на пятом этаже. Пожар был сначала локализован, а затем потушен полностью, сообщило ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Во время пожара спасатели эвакуировали 42 жильцов дома. Пострадавших нет. Пожар тушили 14 человек, было задействовано четыре единицы техники, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

МЧС по состоянию на 22.40 мск не уточнило, смогли ли эвакуированные жильцы вернуться в свои квартиры.

"Кавказский узел" ранее писал о пожаре в многоквартирном пятиэтажном доме в Баксане в октябре 2018 года. В результате пожара погибли женщина и двое детей.