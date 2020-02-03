Родители получили компенсации после пожара в краснодарской школе

03 февраля 2020, 07:26

Ущерб родителям, вещи детей которых сгорели во время пожара в раздевалке школы в Краснодаре, возмещен, сообщил мэр.

Как писал "Кавказский узел", 29 января во время уроков в краснодарской школе №49 произошел пожар. Из горящего здания эвакуировали учащихся и сотрудников. По факту пожара было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога.

За испорченные огнем вещи каждой семье выплатили от двух до пяти тысяч рублей, в зависимости от ущерба, сообщила 2 февраля со ссылкой мэра Краснодара Евгения Первышова "Комсомольская правда-Кубань". Общая сумма компенсаций составила 470 тысяч рублей, сказал глава города. Деньги изыскали во внебюджетных источниках, отметил он.

Всего из-пожара было испорчено 86 курток, 11 комплектов спортивной формы и девять пар обуви, написала "Деловая газеты. Юг".

Проведенная после пожара проверка показала, что пожар устроил ученик начальных классов, привел 30 января сообщение Первышова "Коммерсант-Юг". Школьник нашел зажигалку, зажег ее и не сразу заметил, как загорелась куртка, а потом испугался и убежал в класс, отметил он.

На сайте Администрации и гордумы Краснодарского края сообщения о компенсациях родителям по состоянию на 6.50 мск сегодня нет.