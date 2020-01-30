Прокуратура заинтересовалась обстоятельствами пожара в школе Краснодара

30 января 2020, 09:20

Дело о пожаре в раздевалке краснодарской школы расследуется по статье о поджоге, сообщила прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", 29 января во время уроков в краснодарской школе №49 произошел пожар. Из горящего здания эвакуировали учащихся и сотрудников.

Прокуратура установила, что 29 января около 11.00 мск в школе № 49 в Краснодаре сработала пожарная сигнализация, пожар начался в гардеробе школы.

В результате пожара было эвакуировано 524 учащихся и 60 педагогов, пострадавших не оказалось, сгорела верхняя одежда некоторых школьников, сообщила 29 января прокуратура Краснодарского края на своем сайте.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждение имущества путем поджога (ч. 2 ст.167 УК РФ), говорится в сообщении ведомства. Отметим, санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.

На сайте школы № 49 в Краснодаре комментариев относительно дела о поджоге по состоянию на 9.10 мск нет.