Крыльцо краснодарской школы №49. Фото: официальный сайт школы https://school49.centerstart.ru/

30 января 2020, 09:20

Прокуратура заинтересовалась обстоятельствами пожара в школе Краснодара

Дело о пожаре в раздевалке краснодарской школы расследуется по статье о поджоге, сообщила прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", 29 января во время уроков в краснодарской школе №49 произошел пожар. Из горящего здания эвакуировали учащихся и сотрудников.

Прокуратура установила, что 29 января около 11.00 мск в школе № 49 в Краснодаре сработала пожарная сигнализация, пожар начался в гардеробе школы. 

В результате пожара было эвакуировано 524 учащихся и 60 педагогов,  пострадавших не оказалось, сгорела верхняя одежда некоторых школьников, сообщила 29 января прокуратура Краснодарского края на своем сайте.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждение имущества путем поджога (ч. 2 ст.167 УК РФ), говорится в сообщении ведомства. Отметим, санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.

На сайте школы № 49 в Краснодаре комментариев относительно дела о поджоге по состоянию на 9.10 мск нет.

Примечание:

"Здание школы в Сухуме пришло в негодность после пожара", "Власти отказались восстанавливать сгоревшую школу в Гениятле", "70 человек были эвакуированы из-за пожара в краснодарской пятиэтажке".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

30 января 2020, 10:50

30 января 2020, 10:27

30 января 2020, 09:35

  • Минздрав Армении опроверг наличие коронавируса у китайских туристов

    Два китайских туриста госпитализированы в инфекционную больницу, однако врачи не обнаружили у них симптомы коронавируса, заявили в Минздрав Армении. МИД Армении и Комитет по туризму призвали воздержаться от поездок в Китай и обратно. В стране также введен запрет на импорт продуктов и сырья животного происхождения китайского производства.

30 января 2020, 08:38

30 января 2020, 07:52

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи