16 февраля 2020, 14:43
Сухогруз с 13 моряками снялся с мели в Астраханской области
Экипаж сухогруза, севшего на мель в Астраханской области, продолжил путь в Иран.
Как писал "Кавказский узел", вечером 15 февраля груженое зерном судно с 13 моряками, направлявшееся в Иран из порта Оля, село на мель в Астраханской области. Угрозы жизням людей нет, разлива нефтепродуктов не произошло, сообщили спасатели.
Сухогруз, севший на мель в районе 143 километра Волго-Каспийского судоходного канала, самостоятельно снялся с мели, сообщила пресс-служба управления МЧС по Астраханской области.
Информация о том, что судно продолжило путь в Иран, поступила спасателям сегодня в 11.20 мск, отмечается в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
"Экипаж следовавшего в Ростов-на-Дону сухогруза спасен у берегов Турции", "Ледокол "Капитан Чечкин" освободил ото льда иранское судно на Каспии", "Сухогруз снят с мели у астраханского порта".
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