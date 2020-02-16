Сухогруз с 13 моряками снялся с мели в Астраханской области

16 февраля 2020, 14:43

Экипаж сухогруза, севшего на мель в Астраханской области, продолжил путь в Иран.

Как писал "Кавказский узел", вечером 15 февраля груженое зерном судно с 13 моряками, направлявшееся в Иран из порта Оля, село на мель в Астраханской области. Угрозы жизням людей нет, разлива нефтепродуктов не произошло, сообщили спасатели.

Сухогруз, севший на мель в районе 143 километра Волго-Каспийского судоходного канала, самостоятельно снялся с мели, сообщила пресс-служба управления МЧС по Астраханской области.

Информация о том, что судно продолжило путь в Иран, поступила спасателям сегодня в 11.20 мск, отмечается в сообщении, размещенном на сайте ведомства.