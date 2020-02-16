Сухогруз с 13 моряками сел на мель в Астраханской области

16 февраля 2020, 11:59

Груженое зерном судно, направлявшееся в Иран из морского торгового порта Оля, село на мель в Астраханской области, сообщили спасатели.

Инцидент произошел в районе 143 километра Волго-Каспийского судоходного канала.

Вечером 15 февраля гружённый ячменём сухогруз с 13 членами экипажа на борту сел на мель, сообщили сегодня со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по региону "Астраханские новости".

Судно шло по маршруту «Порт Оля - Иран» и при снижении скорости оно село на мелководье, сообщило на своем сайте ведомство. Угрозы жизням людей нет, разлива нефтепродуктов не произошло, отмечают спасатели.

"Кавказский узел" также писал, что в марте 2019 года года иранский теплоход "Сепано", груженный 4900 тоннами зерна, сел на мель в Астраханской области. Судно сняли с мели на следующий день.