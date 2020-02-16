16 февраля 2020, 11:59

Сухогруз с 13 моряками сел на мель в Астраханской области

Груженое зерном судно, направлявшееся в Иран из морского торгового порта Оля, село на мель в Астраханской области, сообщили спасатели.

Инцидент произошел в районе 143 километра Волго-Каспийского судоходного канала.

Вечером 15 февраля гружённый ячменём сухогруз с 13 членами экипажа на борту сел на мель, сообщили сегодня со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по региону "Астраханские новости".

Судно шло по маршруту «Порт Оля - Иран» и при снижении скорости оно село на мелководье, сообщило на своем сайте ведомство.  Угрозы жизням людей нет, разлива нефтепродуктов не произошло, отмечают спасатели.

"Кавказский узел" также писал, что в марте 2019 года года иранский теплоход "Сепано", груженный 4900 тоннами зерна,  сел на мель в Астраханской области. Судно сняли с мели на следующий день.

Примечание:

"Ледокол "Капитан Чечкин" освободил ото льда иранское судно на Каспии", "Экипаж следовавшего в Ростов-на-Дону сухогруза спасен у берегов Турции", "Сухогруз снят с мели у астраханского порта".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

16 февраля 2020, 12:58

16 февраля 2020, 11:45

  • Рост стоимости путевок в хадж обеспокоил жителей Чечни

    В Чечне начат прием документов у желающих совершить паломничество в Саудовскую Аравию. Стоимость путевки в этом году выросла почти на 10% и составляет 3600 долларов, сообщили в муфтияте Чечни. Некоторые жители республики и пользователи Instagram сочли цену путевки слишком высокой.

16 февраля 2020, 11:03

16 февраля 2020, 10:30

16 февраля 2020, 09:32

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи