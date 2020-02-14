Противники памятника Ивану Грозному в Астрахани заявили о промежуточной победе

14 февраля 2020, 16:30

Мэрия Астрахани отказалась признать электронное голосование определяющим фактором для решения вопроса об установке памятника Ивану Грозному. Нежелание властей публиковать результаты голосования говорит о том, что противникам памятника удалось обратить внимание на свою позицию, считает имам Муслим Юнусов.

Как сообщал "Кавказский узел", Всемирный форум татарской молодежи и астраханские мусульмане ранее раскритиковали горадминистрацию за интернет-голосование по вопросу об увековечивании памяти царя Ивана Грозного на центральной площади. Власти возразили, что хотят принять решение на основе общественного обсуждения, а речи о том, чтобы оплачивать памятник из местного бюджета, речь не идет. При этом жители города, опрошенные "Кавказским узлом", указали на множество городских проблем, решить которые важнее, чем установить памятник.

Сообщение о том, что мусульмане Астрахани выступают против установки в городе памятника Ивану Грозному поступило на смс-сервис "Кавказского узла" 23 января. "Умма Астрахани протестует против возведения памятника Ивану Грозному в новом городском парке", - говорится в этом сообщении. Пользователи WhatsApp могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Голосование по поводу установки памятника Ивану Грозному, которое администрация города проводила на своем сайте, завершилось 3 февраля, но мэрия так и не объявила его результаты. "Голосование проведено. Однако в связи с общественным резонансом для принятия решения по данному вопросу голосование не является определяющим фактором. Вопрос требует дальнейшей проработки с учетом поступающих обращений и предложений", - заявили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе горадминистрации. По состоянию на 16.30 мск 14 февраля итоги голосования на сайте администрации Астрахани не опубликованы.

Источник в городской администрации пояснил, что вопрос о памятнике "приобрел нездоровый ажиотаж, и дискуссия вылилась далеко за пределы региона". В голосовании принимали участие "иногородние", что "привело к искажению картины", со ссылкой на источник сообщило 10 февраля астраханское издание "Пункт-А".

То, что результаты голосования окажутся спорными, было ясно изначально, указал мусульманский активист, выступающий против установки памятника, имам Муслим Юнусов. "Чего они ожидали, если они устроили такую форму голосования - конечно, там кто угодно мог голосовать", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее критики голосования указали, что в нем можно принять участие многократно. Представитель мэрии ответил, что "накрутить можно везде и всюду". Промежуточные результаты голосования скрыты даже от самих участников голосования, "чтобы не было понятно желающим, куда же накручивать", добавили в мэрии. Корреспондент "Кавказского узла" убедился в правоте слов о возможности голосовать по поводу проекта несколько раз, зайдя на сайт для голосования, где получил возможность отдать свой голос во второй раз сразу же после первого голосования, и без всякой идентификации личности.

Власти поняли, что им не выгодна победа ни сторонников установки памятника, ни противников, полагает Юнусов. "Они понимают, что установка памятника сейчас - это очень опасная история. Они не знают, какая будет дальнейшая реакция у противников этого памятника, что это вызовет. Если они сейчас говорят о том, что большинство голосовало за, то сторонники скажут: "Вы, не устанавливая памятник, противитесь проявлению воли народа". И в этой ситуации они выглядят некрасиво. В то же время, перед противниками памятника, если они его поставят, тоже выглядят некрасиво, потому что мы подаем в суд, говоря о том, что это голосование не отражало реальную картину, потому что участвовали все, кто угодно. И опять они в проигрыше. Я думаю, именно по этой причине они не показывают результатов голосования. Просто сказали, что голосование "не отражает истинной картины", и все", - пояснил Муслим Юнусов.

Молчание мэрии относительно итогов голосования он расценил положительно. "Для нас, противников этого памятника, это пусть маленькая, но победа. Я, конечно, не уверен, что они не поставят его все равно. Но есть ощущение малой победы - не в войне, но в сражении. Что нам удалось немного затормозить процесс, привлечь внимание к этой теме, удалось показать, что есть люди, которые не так к этому относятся, как им (властям. - Прим. "Кавказского узла") казалось. Мол, "это всего лишь поставить что-то, сделанное из металла". Нет, есть люди, которые относятся к этому иначе, и с ними тоже надо считаться. На нас обратили внимание - такой вывод мы делаем из того, что результаты голосования уже не берутся в расчет", - сказал Муслим Юнусов.

Имам напомнил, что 22 января сдал подал властям подписи против установки памятника. "Я не считал, сколько там подписей, сдал 15 листов. Там есть листы, где 20 с лишним подписей, 30, 40. Кто как писал. Где один столбик, где три. Подлинники подписей мы сдали губернатору, а ксерокопии - в администрацию города, мэру Алене Губановой. Из администрации губернатора я получил где-то через неделю письмо-уведомление, что мое письмо получено, и по закону наше обращение будет рассмотрено в течение 30 дней. От мэрии ничего не было. Если они наше обращение приняли и рассматривают, и ответ я получу через месяц, то раньше, чем через месяц, они не имеют права вынести решение [об установке памятника]. Потому что они сперва должны мне ответить", - подчеркнул Юнусов.

Памятник покорителю Астраханского ханства подорвет основы межнационального и межконфессионального мира в городе, говорится в обращении Всемирного форума татарской молодежи к губернатору. Установка памятника Грозному может спровоцировать конфликт в будущем, считают опрошенные "Кавказским узлом" астраханские имамы.

Установка спорных памятников в регионах Кавказа вызвана стремлением властей выслужиться перед федеральным центром, считают дагестанский историк Хаджимурад Доного и востоковед Ахмет Ярлыкапов. К установке новых памятников нужно подходить осторожно, но сносить существующие спорные монументы не следует, полагают кавказоведы Вадим Муханов и Николай Силаев.