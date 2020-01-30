Астраханцы сочли проблемы города важнее памятника Ивану Грозному

30 января 2020, 06:09

Решение об установке памятника Ивану Грозному в Астрахани будет принято после обсуждения с общественностью, сообщил руководитель Управления информационной политики городской администрации Владислав Зубанов. Жители города, опрошенные "Кавказским узлом", заявили о множестве городских проблем, решить которые важнее, чем установить памятник.

Как писал "Кавказский узел", Всемирный форум татарской молодежи и астраханские мусульмане ранее раскритиковали горадминистрацию за интернет-голосование по вопросу об увековечивании памяти царя Ивана Грозного на центральной площади. Памятник покорителю Астраханского ханства подорвет основы межнационального и межконфессионального мира в городе, говорится в обращении форума к губернатору. Администрация города сообщила, что голосование по вопросу установки памятника Ивану Грозному в Астрахани продлено "в связи с широким общественным резонансом". Установка памятника Грозному может спровоцировать конфликт в будущем, считают опрошенные "Кавказским узлом" астраханские имамы.

Установка спорных памятников в регионах Кавказа вызвана стремлением властей выслужиться перед федеральным центром, считают дагестанский историк Хаджимурад Доного и востоковед Ахмет Ярлыкапов. К установке новых памятников нужно подходить осторожно, но сносить существующие спорные монументы не следует, полагают кавказоведы Вадим Муханов и Николай Силаев.

По словам начальника управления информационной политики администрации Астрахани Владислава Зубанова, ни проекта, ни сметы памятника Ивану Грозному пока нет, "потому что решение не принято".

"В настоящий момент идет общественное обсуждение, в том числе в виде голосования на сайте администрации города", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла" 29 января.

На замечание о том, что на сайте можно проголосовать не один раз, Зубанов ответил, что "накрутить можно везде и всюду".

"Именно для этого и не открыты результаты, не видно их. Для того чтобы не было понятно желающим, куда же накручивать, в какую сторону. Как вы понимаете, есть приверженцы и того, чтобы памятник не ставить, есть приверженцы того, чтобы памятник все-таки появился. Но никто из тех или других не видит картины голосования", - заявил он и добавил, что решение будет принимать управление по архитектуре, "которое это голосование инициировало".

Он также отметил, что "нигде не говорится, что это мероприятие (установка памятника) планируется за счет бюджетных средств".

"Пусть назовут люди хотя бы один памятник за последние пять-семь лет, который построен на средства городского бюджета", - предложил он и добавил, что "решение (об установке памятника) будет приниматься после обсуждения с широкой общественностью", не уточнив, впрочем, формат этого обсуждения.

Сообщение о том, что мусульмане Астрахани выступают против установки в городе памятника Ивану Грозному поступило на смс-сервис "Кавказского узла" 23 января года. "Умма Астрахани протестует против возведения памятника Ивану Грозному в новом городском парке. Слушания об установке памятника состоятся 3 февраля", - говорится в этом сообщении. Пользователи WhatsApp могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Жители Астрахани усомнились в необходимости установки памятника Ивану Грозному

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Астрахани высказали различные мнения относительно идеи установить памятник Ивану Грозному, но многие указали на то, что в городе есть и другие проблемы, требующие внимания. Проведенный опрос не носит характер репрезентативного и отражает только частные мнения горожан.

Визажист Милана Сагитова призналась, что "ничего об этом (идее установить памятник) не слышала". При этом она заявила, что ей все равно, будет установлен памятник или нет.

Студентка Ольга Мирина также заявила, что не знала об идее установки памятника. "Честно говоря, мне как-то все равно, есть он или нет", - заявила она. На вопрос о том, как она относится к протестам татарской молодежи и астраханских мусульман, она ответила, что "отношение нейтральное". "Их сторону понять можно, но, тем не менее, много чего сделал Грозный хорошего, благодаря чему стоит поставить ему памятник", - сказала она.

По мнению бармена Артура Муратова, "если рассуждать со стороны национальной, религиозной, то (по поводу установки памятника Ивану Грозному) двоякое мнение".

"С одной стороны - можно, с другой стороны - не надо. Но лично мое мнение - то, что было 300-400 лет назад, остается в прошлом, а Иван Грозный - это часть истории. Почему бы и нет? Я не против. Я, наоборот, думаю, что люди должны знать историю своего края, родины, нашей Российской Федерации", - сказал он.

"Много людей, которые живут в Астрахани, то есть татары, выступают, насколько я слышал, против. Потому что если углубляться в историю, то Иван Грозный насильно крестил татар, а над теми, кто не подчинялся ему, он устраивал как бы небольшой геноцид. Поэтому и возникли споры, стоит ли ставить его (памятник) или нет [...] Нас там не было, мы об этом судить не можем. Сейчас этого геноцида нет, который был тогда", - заключил Муратов. При этом он отметил, что не участвовал в голосовании на сайте администрации.

Имам астраханской Белой мечети заявил по поводу идеи установить памятник Ивану Грозному, что "такие вопросы не должны решаться мнением большинства", пояснив при этом, что и татары, и мусульмане составляют в городе меньшинство.

Педагог Андрей Крестов считает, что памятник Ивану Грозному в Астрахани не нужен, потому что "есть гораздо более значительные события и люди, которые сыграли невероятную роль в истории нашего края".

"Иван Грозный - это очень давно, это то, что очень мало известно среди молодежи, то, что не очень-то знакомо многим хорошо образованным взрослым людям. Если уж и ставить памятник, то нужно ставить тем, народная память о ком еще свежа. Например, героям второй мировой войны, которые были астраханцами. Их много, и это тема совершенно не освещена. Да, есть Братский садик с Вечным огнем, но этого недостаточно. Есть просто замечательные примеры геройства многих астраханцев. Есть трагические события Гражданской войны, хотя тоже спорные. Но это события, которые были всего 100 лет назад. Так что, мне кажется, памятник Ивану Грозному - не самая важная и нужная трата бюджета", - отметил он.

По поводу протестов против установки памятника Крестов отметил, что "любой памятник несет какую-то пропагандистскую нагрузку". "Те татары, которые существуют сейчас, и те татары, которые были тогда, этнологически различаются. Которые сейчас - возможно, они в какой-то степени потомки тех татар, но в их крови столь мало той крови, которая пострадала от Ивана Грозного, что, мне кажется, глупо протестовать из-за такой ерунды", - считает он.

Слесарь Шамиль Алыков тоже считает, что "кроме памятника Грозному есть другие вопросы, которые нужно решать первым делом".

"У нас сколько проблем? Детские дома, погорельцы, переселенцы, дороги разбитые. Очень много других проблем, и я считаю, что первым делом их надо решать. А памятник... Голодного первым делом надо накормить. Зачем ему рассказывать о какой-то культуре? Я думаю, что этот бюджет, который запланирован на это дело, лучше потратить на более нужные дела", - сказал он.

По поводу позиции татар и мусульман Астрахани Алыков отметил, что "у каждого человека есть право на личное мнение". "Сколько людей, столько и мнений. С этой же позиции можно подойти к памятнику Петру Первому, например, к памятнику Ленину, Сталину. Во время правления всех этих лидеров были какие-то политические притеснения каких-то меньшинств [...] Грозный - это большой политик, большие дела, большая эпоха. Ну да, сколько-то людей он повесил, сколько-то завоевал, но это вообще не при чем, по-моему. Я против памятника, но совсем не поэтому", - заявил он.

Железнодорожник Александр Михаленко заявил, что не знал про планы установить памятник. "Думаю, помимо этого есть, куда деньги тратить. Я не приверженец того, чтобы (выступать) против или за, это все равно роли не сыграет, но я думаю, что и без него нормально", - заявил он.

По поводу того, что идея установки памятника вызвала критику со стороны татар, Михаленко заявил, что "если памятник будет стоять, это особо ни на что не повлияет".

"Это же не культ какой-то, просто памятник. Но просто есть другие моменты, которые требуют решения [...] Например, жилищные вопросы. У кого ветхое жилье, чтоб им нормальные условия предоставили. И помогать тем, у кого заболеваемость тяжелая, детям, например", - считает он.

Пенсионерка Амина Шайфутдинова тоже ничего не слышала про установку памятника. "Не знаю, почему это вдруг решили поставить памятник Ивану Грозному? Я знаю, что он был царем, но Астрахань... Петру Первому поставили - ладно, я понимаю. Петр Первый открыл окно в Европу, он много что сделал. Даже при Петре Первом был переведен Коран с арабского языка. Я даже не знаю, честно (нужен ли памятник Грозному). Для меня это непонятно как-то", - отметила она.

По ее мнению, деньги, которые будут потрачены в случае, если установка памятника состоится, можно направить на другие нужды. "У нас в Астрахань кто ни приезжает, все говорят: "Какой грязный город". Может, на благоустройство было бы лучше пустить, чтобы наш город процветал. Но, может, памятник и нужен. Мы-то еще знаем, кто такой Иван Грозный, а молодежь-то вообще никого не знает. Может, это для молодежи. Памятник поставят - хотя бы молодежь будет знать историю. У них спроси, кто такой Ленин, не ответит никто", - сказала пенсионерка.

По поводу татар, которые раскритиковали идеи установки памятника, Шайфутдинова сказала, что "было время, и это время ушло". "Сейчас надо жить другим временем, идти вперед. Тогда давайте и другим памятники не будем ставить. Вообще никому не будем ставить. Ленину памятники поубирали почти все, но это же наша история, ее никуда не денешь", - отметила она.

Пенсионерка Галина Соснова задалась вопросом, почему решили ставить памятник Ивану Грозному "именно в Астрахани".

По поводу протестов татар против установки памятника она отметила, что "надо прислушиваться к мнению людей". "Если люди так на это реагируют [...] Мало ли что, произойдет какой-то раскол, недоверие к властям", - предположила она.

Горожане назвали главные проблемы Астрахани

Все опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" назвали проблемы в регионе, которые нужно решать в первую очередь.

"У нас нет рабочих мест для людей старше 40 лет. Вот чем действительно стоит заняться. У нас социальная сфера страдает, люди трудоустроиться не могут, жить не на что, а они с памятниками разбираются", - заявила Ольга Мирина.

"Я согласен, что лучше бы что-то полезное для города сделали, чем памятники ставили [...] Я автомобилист, и для меня это (важная проблема) - состояние дорог. Я живу в Советском районе. Чтобы попасть в город, мне нужно проехать мост, а там половину закрыли. Сейчас говорят, что вообще целиком закроют. Но там ремонт вообще не движется. То есть они закрыли, разломали полмоста - и всё, всё на этом остановилось [...] У нас контраст на контрасте. Стоит огромный Театр оперы и балета, а рядом с ним - камыши и старые, заброшенные деревянные здания", - сказал Артур Муратов.

"У города очень много проблем, которые нужно решать здесь и сейчас, на которые нужно выделять бешеные деньги, и которые рано или поздно сыграют с городом злую шутку", - уверен Андрей Крестов. В качестве примера он назвал "проблему ветхого жилья".

"Это очень странно, когда ты идешь мимо оперного театра - красивого, белого, с зеленой крышей, а потом заходишь чуть дальше и видишь такие трущобы! Какие-то деревянные халупы, бараки. И люди, абсолютно нормальные люди в них еле-еле живут. Это очень странно, и это вообще неправильно. Это раз. Во-вторых, если говорить об области, то почти все села не газифицированы, нормального водоснабжения во многих селах нет. В городе нет общественного транспорта - одни маршрутки-монополисты. А именно нормального общественного транспорта, льготного совершенно нет. Отсутствует забота о ряде категорий граждан, например, о ветеранах труда [...] Памятники - это нужно, важно, если это приурочено к какому-то важному моменту. Грубо говоря, я понимаю, почему был установлен памятник после победы советского народа в Великой Отечественной войне. Это понятно. Тогда народ пережил что-то страшное. А сейчас-то зачем?" - задается он вопросом.

Шамиль Алыков назвал в числе проблем "продажу спайсов, курительных смесей". "Пивнушки - в одном доме порой по 4-5 таких магазинов, которые продают алкоголь. Боритесь с этим, помогайте бездомным, детям, сиротам. Мало дел, что ли", - сказал он.

Амина Шайфутдинова отметила, что в городе "нет ни одного сквера, ни одного нормального парка". "Раньше перед вокзалом был парк - убрали, построили торговый центр. Перед 17-й пристанью раньше огромный парк был, деревья вековые - всё вырубили, понастроили и так далее. Зелени очень-очень мало у нас", - заявила она.

По мнению Галины Сосновой, сначала нужно "облагородить деревни, дать людям то, что они должны иметь". "А домов сколько аварийных в Астрахани? Улицы разбиты, кругом всё мусором завалено. А они памятники ставят... Они центр обустраивают, а окраины их нисколько не волнуют. Потому что на окраины никто не ездит никогда и не видит этого позора", - возмутилась она.