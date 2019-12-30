Проект памятника Ивану Грозному в Астрахани. Фото с сайта межругиональной общественной организации "Великая русская империя", http://www.rusimperiy.ru

30 декабря 2019, 15:06

Общественные организации выступили против установки памятника Ивану Грозному в Астрахани

Всемирный форум татарской молодежи и астраханские мусульмане раскритиковали городскую администрацию за интернет-голосование по вопросу об увековечивании памяти царя Ивана Грозного на центральной площади. Памятник покорителю Астраханского ханства подорвет основы межнационального и межконфессионального мира в городе, говорится в обращении форума к губернатору. В мечетях региона начался сбор подписей против памятника.

К 30 декабря в Астрахани и районах области собрано около 300 подписей против памятника Ивану Грозному, сообщил имам астраханской Белой мечети Муслим Юнусов. При этом он выступил против решения городской администрации провести интернет-голосование. "Такие вопросы не должны решаться мнением большинства", - сказал он, пояснив, что и татары, и мусульмане составляют в городе меньшинство.

По мнению имама, установка памятника приведет к межнациональной напряженности в городе. "Когда говорят о том, что Иван Грозный присоединил Астраханское ханство к России, это неправильно - он присоединил его к Московскому княжеству. Россия – это, в современном понимании, многонациональная страна. В Астрахани и области проживают представители более 140 национальностей, многие из них коренные. И устанавливать такой памятник значит прокладывать между ними черту", - процитировал сегодня слова Муслима Юнусова "Пункт-А".

Против установки памятника высказался и председатель общества татарской национальной культуры "Дуслык" Анвер Алмаев. При этом он указал на то, что Иван Грозный является спорной исторической личностью. "Есть информация, что в Великом Новгороде по приказу Ивана Грозного были утоплены тысячи христиан. Как же можно где-то ставить памятник человеку, совершившему подобное зверство? А о его жестокости к татарам я даже не буду говорить", - привело 4 сентября слова Анвера Алмаева агентство "Татар-информ".

На сайте Духовного управления мусульман Астраханской области к 15.06 мск 30 декабря не появилось комментариев относительно инициативы установки памятника Ивану Грозному.

Международная татарская организация выразила протест губернатору

Ранее, 27 декабря, "крайнюю обеспокоенность" инициативой и начатым астраханскими властями интернет-голосованием выразил Всемирный форум татарской молодежи. "Опираясь на волеизъявления активных граждан, голосующих в интернете, <...> инициаторы установки памятника Ивану Грозному, не понимают, какой урон они наносят главнейшей ценности и основе национальной безопасности нашей страны", - говорится в обращении к губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину. Там поясняется, что речь идет о "межнациональной дружбе и межрелигиозном мире".

"Для многомиллионного татарского народа Астрахань - важнейший очаг формирования нации, центр его истории и культуры. При этом фигура Ивана Грозного всегда была и останется для многих народов нашей страны зловещим символом геноцида, бесправия, деспотии, политики конфессиональной нетерпимости и насилия", - указали авторы обращения, опубликованного на странице Всемирного форума татарской молодежи в соцсети "ВКонтакте" 28 декабря.

Скриншот комментария к обращению Всемирного форума татарской молодежи по поводу идеи установить памятник Ивану Грозному в Астрахани, https://vk.com/ftatar?w=wall-4373309_7077Комментаторы этой публикации призвали увековечивать память татарских ханов. "Губят нашу историю и не стесняются. Зачем он (памятник Ивану Грозному. - Прим. "Кавказского узла") там нужен? Лучше бы ставили больше памятников нашим ханам, а не этим царям", - написал 29 декабря Артём Гайбадулин. "А что, у них (астраханцев. - Прим. "Кавказского узла") нет своих героев?" - спросил пользователь под ником Ахмт Якупов.

К 15.06 мск 30 декабря эта публикация собрала 212 "лайков" и два комментария.

Ранее "Кавказский узел" писал об установке памятника спорной исторической фигуре в другом областном центре Южного федерального округа, Волгограде. 21 декаюря местные коммунисты открыли там бюст Иосифа Сталина. Областное отделение партии "Яблоко" потребовало сегодня от мэрии и прокуратуры провести проверку, в интернете появилась петиция с требованием демонтировать памятник. Увековечивание памяти Сталина осудила организация жертв репрессий.

Деньги на памятник пообещал "православный олигарх"

Интернет-голосование на сайте администрации Астрахани началось 17 декабря и продлится до 20 января 2020 года. Мэрия предложила горожанам ответить на два вопроса: "положительно ли вы оцениваете роль Ивана Грозного в истории России?" и "одобряете ли вы установку памятника Ивану Грозному в городе Астрахани?" При этом на сайте администрации отмечается, что речь идет не только о памятнике, но и о культурно-историческом комплексе, посвященном присоединению Астраханского ханства к России. Промежуточных результатов голосования мэрия по состоянию на 15.06 мск 30 декабря не опубликовала.

Глава администрации Астрахани Радик Харисов пояснил, что голосование начато в связи с появлением инвестора, готового взять на себя установку памятника и строительство историко-культурного комплекса. "Пришел инвестор, предложил построить. Мы сами не можем принять такое решение, поэтому объявили опрос, опрашиваем жителей", - процитировало Харисова 28 декабря издание "Бизнес Online".

Имя инвестора Харисов не уточнил. Однако еще летом проект поддержал заместитель главы Всемирного русского народного собора, основатель канала "Царьград ТВ" Константин Малофеев, называемый в СМИ "православным олигархом". На встрече со студентами Астраханского государственного университета Малофеев заявил, что готов взять на себя половину расходов на памятник царю Ивану Грозному, говорится в публикации "Обзора" от 25 августа.

Ряд изданий называет называет Константина Малофеева "православным олинархом". Так, "Независимая газета" 22 августа охарактеризовала его как "православного олигарха, поборника нравственности и православия". "Фонтанка" 11 апреля разместила материал "«Православный олигарх» Малофеев, которого связывали с финансированием ополченцев в ДНР, стал заместителем патриарха во Всемирном русском соборе". "Кто такой Константин Малофеев: оплот самодержавия и патриотизма или человек, раньше других понявший, что «православный олигарх» – самый выигрышный образ в современной России?" - задалась вопросом журналист Republic Наталья Телегина в материале "Путь Малофеева: от детского питания к спонсорству Донбасса и прощенным $500 млн", опубликованном 12 мая 2015 года.

Монархисты хотят установить шестиметровый монумент

Идея памятника и историко-культурного комплекса принадлежит межрегиональной организации монархического толка "Великая русская империя" ("ВеРИм"). Переговоры с властями по поводу появления этих объектов на главной площади Астрахани она ведет с 2016 года. На бетонный постамент высотой 2,2 метра предлагается водрузить четырехметровую скульптуру Ивана Грозного в доспехах и на коне. Комплекс, по задумке авторов, будет включать небольшой павильон, где будут продаваться сувениры и предлагаться услуги гидов. "В этом павильоне будет размещена администрация, обслуживающая культурно-исторический комплекс. Обслуживание, охрану и дальнейшее содержание культурно-исторического комплекса наша организация готова взять на себя", - говорится на сайте "Великой русской империи".

Первоначально монархисты хотели заменить монументом Ивану Грозного памятник Ленину. Однако после обсуждения с членами Общественной палаты Астраханской области было достигнуто компромиссное решение - поставить памятник на месте скульптуры "Женщина с кувшином", установленной на площади Ленина в 2006 году. "ВеРИм" планирует объявить сбор пожертвований и обратиться к местным предпринимателям, чтобы собрать недостающую половину суммы.

Примечание:

"Участники открытия памятника Сталину в Волгограде осудили политические репрессии", "Пользователи соцсети осудили атаку вандала на памятник Грибоедову в Ереване", "Грузинские коммунисты потребовали вернуть памятник Сталину в Гори".

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