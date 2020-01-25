Критика и протесты продлили голосование по поводу памятника Ивану Грозному в Астрахани

25 января 2020, 23:56

Голосование по вопросу установки памятника Ивану Грозному в Астрахани продлено «в связи с широким общественным резонансом, сообщила горадминистрация. Осуществление этой идеи может спровоцировать конфликт в будущем, считают опрошенные «Кавказским узлом» астраханские имамы.

Как писал "Кавказский узел", Всемирный форум татарской молодежи и астраханские мусульмане ранее раскритиковали городскую администрацию за интернет-голосование по вопросу об увековечивании памяти царя Ивана Грозного на центральной площади. Памятник покорителю Астраханского ханства подорвет основы межнационального и межконфессионального мира в городе, говорится в обращении форума к губернатору. В мечетях региона начался сбор подписей против памятника.

Сообщение о том, что мусульмане Астрахани выступают против установки в городе памятника Ивану Грозному поступило на смс-сервис "Кавказского узла" 23 января года. "Умма Астрахани протестует против возведения памятника Ивану Грозному в новом городском парке. Слушания об установке памятника состоятся 3 февраля", - говорится в этом сообщении. Пользователи WhatsApp могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Идея памятника и историко-культурного комплекса принадлежит межрегиональной организации монархического толка "Великая русская империя" ("ВеРИм"). Переговоры с властями по поводу появления этих объектов на главной площади Астрахани она ведет с 2016 года. На бетонный постамент высотой 2,2 метра предлагается водрузить четырехметровую скульптуру Ивана Грозного в доспехах и на коне. Интернет-голосование на сайте администрации Астрахани началось 17 декабря 2019 года и, как предполагалось, продлится до 20 января. Мэрия предложила горожанам ответить на два вопроса: "положительно ли вы оцениваете роль Ивана Грозного в истории России?" и "одобряете ли вы установку памятника Ивану Грозному в городе Астрахани?" 22 января администрация города сообщила, что продлевает сроки проведения опроса «в связи с широким общественным резонансом и большим количеством поступающих обращений от граждан». Голосование завершится 3 февраля, указано на сайте астраханской мэрии.

Имамы считают нецелесообразной установку памятника Ивану Грозному в Астрахани

В среде мусульманских активистов активно обсуждают идею установки памятника Ивану Грозному в Астрахани, сообщил имам одной из астраханских мечетей Марат Бажмаев. Он указал на то, что надо обращать внимание на историческую ситуацию в регионе, на то, как Иван Грозный завоевывал Астраханское ханство, учитывать исторически подтвержденные факты насильственных действий в отношении коренного населения в те времена.

"Дело даже не в установке самого памятника, а в отношении к чувствам жителей, которые не согласны. И это не только мусульмане, я думаю, что и среди христиан, славян - много таких, кто не поддерживает, может, из солидарности к неславянам. Потому что мы все здесь живем - в одном котле, на одной территории, и я думаю, что даже христиане не все будут с этим согласны", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Марат Бажмаев.

Он обратил внимание на то, что на памятник тратятся "немалые деньги". "Не лучше ли было бы какой-то сквер сделать, аллею, на благоустройство их (деньги) потратить? Или у кого-то принципиально есть желание именно памятник поставить? Чтобы, может, утвердиться, поставить точки над "й" в вопросе того, кто здесь хозяин? Напомнить мусульманам, местным жителям, как здесь было, какие события происходили?" – отметил Марат Бажмаев.

По его мнению, организованное властями голосование не является объективным. "Голосовать может один человек несколько раз. Данные, я думаю, не будут объективными", - подчеркнул Марат Бажмаев. "Исходя из своей гражданской позиции, как житель этого региона, как мусульманин, как религиозный деятель - я считаю, что будет нецелесообразной установка памятника", - указал он.

Отвечая на вопрос о том, как, по его наблюдениям, перспективу установки памятника воспринимают мусульмане из его окружения, Бажмаев сказал: "У нас мусульманское население в большей степени пассивное. Они, может, сейчас недопонимают, не до конца осознают всю важность, значимость этого события, если оно произойдет. Впоследствии, конечно, могут быть какие-то всплески недовольства. Определенная часть мусульман к этому сейчас относится безразлично. Но среди религиозных деятелей это, конечно, вызовет недовольство. В каком виде это потом будет проявляться, судить трудно. Среди имамов, среди активистов - которым небезразлично, которые осознают всю серьезность этого события - происходит активное обсуждение".

Первый памятник Ивану Грозному был открыт 1 октября 2016 года в Орле. 26 июля 2017 года памятник Ивану Грозному был установлен в Москве на Аллее правителей России. Спустя два года памятник вернулся на берег реки Серой в город Александров Владимирской области, где планировалось его установить изначально, и 7 декабря 2019 года состоялось его открытие. 26 декабря 2019 года был открыт памятник Ивану Грозному в городе Чебоксары. Кроме того, памятник Ивану Грозному был установлен 4 ноября 2017 года в селе Ирково Александровского района Владимирской области, говорится в разделе «Памятники» статьи об Иване Грозном в "Википедии".

Негативно относимся к идее установки памятника Ивану Грозному и имам-наиб (второй имам мечети) Муслим Юнусов. Он выделяет несколько причин этому.

Первым Юнусов выделил вопрос религиозный. "Что было до Ивана Грозного? Мы знаем, что, как бы ни хаяли Золотую Орду, это было 300 лет, целый период. Русские, мордовские, чувашские, тюрко-татарские и прочие народы проживали вместе. Это было единое государство, была некая толерантность в плане вероисповеданий. И что произошло в 16 веке - еврейским купцам запретили торговать, перемещаться по российским землям. Это стало той самой основой, что потом переродилось в ценз оседлости. Те мечети, которые существовали до 16 века, были разрушены", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Муслим Юнусов.

По его словам, в России есть единственная мечеть, которая была бы построена ранее конца 18 века - в городе Касимов (бывший Юрьев) Рязанской губернии. "А остальные - это, как правило, начало-середина 19 века. Это результат подписания Кючук-Кайнарджийского мирного договора (1774) между Турцией и Россией, после которого сфера зон влияния перемещалась от Турции к Российской империи. И по этому договору в России было создано Магометанское управление, после чего мусульманские сообщества стали официально получать разрешения на строительство мечетей", - рассказал Муслим Юнусов.

Он отметил, что и до конца 18 века в России мечети были, но они носили статус фактически нелегальный, юридического статуса у них не было. "Мусульмане оказались в полулегальном положении у себя дома. Такое отношение к мусульманам было заложено Иваном Грозным. Не замечать этого, делать вид, что этого не было - мы не можем", - подчеркнул Муслим Юнусов.

По его мнению, политика Ивана Грозного на территории современной Астраханской области привела к тому, что численность коренного населения существенно сократилась, и составила, в частности, по татарам - до 7% от общей численности.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Астраханской области на тот момент проживало 618,2 тысячи русских, что составляло 61,2% от общей численности населения, 149,4 тысячи казахов (14,7%) и 60,5 тысячи татар (6,6%).

"Сегодня это уже история. Я родился в 20 веке, у меня претензий к потомкам тех людей, которые сюда переехали, нет и быть не может. [Иван Грозный] мало что ограничил в правах мусульман, но и вел дискриминационную политику по отношению к коренному населению. Он заложил систему, в результате которой коренное население оказалось вытравленным. В дальнейшем, ближе к 18 веку, к исламу, к мусульманам в Астрахани уже отношение было более-менее лояльным, лояльнее, чем в верховьях (Волги). Но это уже было много позже", - рассказал Муслим Юнусов.

Также, по его мнению, Грозный не занимался объединением русских земель, построением российского государства. "Он расширял Московское княжество, свои собственные владения, Астрахань ему нужна была для того, чтобы его признал Константинополь как единого правителя всей этой территории, царем, цезарем. Когда была взята Астрахань, к нему уже отношение из Константинополя было как к царю, а татар Грозный фактически лишил государственности", - подчеркнул Муслим Юнусов.

Кроме того, Юнусов считает, что памятник Ивану Грозному в будущем может провоцировать конфликты. "Не станет ли он яблоком раздора, где какие-то шовинистически настроенные группы будут устраивать свои пиршества, а для радикально настроенных мусульман это будет раздражение, и они, в свою очередь, будут у памятника устраивать непотребности? Этого сейчас нет, зачем это закладывать для будущих поколений?" – задается вопросом Муслим Юнусов.

Он добавил, что в регион продолжается активная миграция с Северного Кавказа и ряда других регионов, а среди мусульман встречаются и радикально настроенные. "И нам, людям, работающим в мечети, с этими людьми приходится работать. Мы, с одной стороны, говорим им о толерантности, а с другой стороны - власти делают вот такое", - указал Муслим Юнусов.

По словам Юнусова, в его мусульманском окружении по-разному реагируют на идею установки памятника Ивану Грозному, так как, по его мнению, Астраханская область - регион довольно аполитичный и инертный. "Если бы то же самое решили поставить в Саратове, в Пензе, в Казани, то реакция была бы более активная. Есть, конечно, [в Астрахани] и те, кто к этому равнодушен, к моему сожалению. Одни говорят, что "лишний раз не хотят выпячивать себя перед властью, привлекать к себе внимание". Есть те, кто говорит: "Поставят и поставят, пусть, они лишний грех себе заработают, в Судный день ответят". А есть те, кому вообще без разницы. Но есть и те, кто сразу выражает негативное мнение - что это невозможно, что это возмутительно, это плевок в нашу историю", - сообщил Муслим Юнусов.

Представители татарской общественности выступили против памятника Ивану Грозному в Астрахани

В начале января совет астраханского Общества татарской национальной культуры «Дуслык» единогласно проголосовал против установки памятника и направил соответствующее обращение губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину, мэру Астрахани Алене Губановой и главе администрации Астрахани Радику Харисову, сообщил руководитель общества Анвер Алмаев.

В Астрахани всегда была стабильность в национальном вопросе, губернаторы всегда держали этот вопрос на личном контроле, но установка памятника Ивану Грозному может спровоцировать напряженность, также не исключает Алмаев.

«Я считаю, что жестокость не должны поощрять, и установку памятника таким «героям» многие, особенно молодежь, не поймут. Ведь в Германии же не ставят памятников Гитлеру, который тоже страны присоединял», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Анвер Алмаев.

По его словам, есть информация, что инициатором установки памятника выступил некий приезжий предприниматель, проводивший встречу со студентами. «Если у него так много денег, что он готов поставить этот памятник — лучше бы построил детский сад или школу (у нас не хватает 13 школ), ему были бы благодарны родители детей, которые туда пойдут», - сказал Анвер Алмаев.

Шеин усомнился в достоверности результатов опроса по поводу памятника Ивану Грозному в Астрахани

Население города критически относится к проекту установки в Астрахани памятника Ивану Грозному, поскольку в городе много проблем и нет необходимости заниматься дорогостоящей установкой памятников людям, никогда не бывавшим в Астрахани, считает депутат Государственной думы от партии «Справедливая Россия» Олег Шеин.

По его мнению, астраханская администрация пытается с помощью установки памятника «отвлечь внимание от собственных бесконечных хозяйственных провалов, но делает это самым неумелым образом». Коснувшись организованного на сайте мэрии голосования по поводу установки памятника, которое продлится до 3 февраля, Олег Шеин отметил, что этот опрос не может считаться доказательством настроений горожан.

«Во-первых, неверификация голосующих. Затем, вы не видите результатов голосования. И, самое главное, вы можете голосовать бесконечное количество раз», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Олег Шеин.

Корреспондент «Кавказского узла» убедился в правоте слов о возможности голосовать по поводу проекта несколько раз, зайдя на сайт для голосования, где получил возможность голосовать во второй раз сразу же после первого голосования, и без всякой идентификации личности.