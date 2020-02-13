13 февраля 2020, 23:57

Имущество обанкротившегося "Каббалкгипса" осталось непроданным

Имущество предприятия по производству стройматериалов «Каббалкгипс», оцененное в 3,9 миллионов рублей, не было продано из-за отсутствия допущенных к торгам заявок.

По данным Единого реестра сведений о банкротстве, на аукционе  земельные участки, недвижимое имущество, станки и оборудование, транспортные средства предприятия по производству строительной продукции «Каббалкгипс» были выставлены единым лотом, начальная цена которого составляла 3,92 млрд рублей.

Торги признаны несостоявщимися из-за того, что к ним не было допущено ни одной заявки, сообщил сегодня со ссылкой на  материалы реестра РБК. 

С заявлением о признании банкротом предприятия в августе 2011 года обратилась Екатерина Атясова, она потребовала взыскать с завода 28,5 миллионов рублей, из которых 28 миллонов рублей — основная задолженность, 496 865 рублей — проценты за пользование суммой займа, пишет со ссылкой на документы суда издание. Основной долг предприятия перед «Внешэкономбанком» составлял 1,4 миллиардов рублей. В декабре 2011 года на предпрятии ввели процедуру наблюдения, а  марте 2015 года Арбитражный суд республики признал организацию банкротом.

ООО "Каббалкгипс" было открыто в Тырныаузе в августе 2002 года. «Внешэкономбанк» вложил в проект пять миллиардов рублей, было построено пять заводов, в том числе дробления, гипсовых вяжущих, гипсовых сухих смесей, гипсовых плит, гипсовых панелей, сообщил ТАСС.

В сентябре 2019 года власти Кабардино-Балкарии (КБР) обяъвили о поиске инвесторов для запуска предприятия, информировало со ссылкой на пресс-службу Минпромторга Кабардино-Балкарии агентство. "Проект [...] имеет важное социально-экономическое значение для республики. В связи с важностью проекта необходимо найти пути выхода из кризисной ситуации и сохранить производство", - собщила пресс-служба ведомства.

Напомним, в сентябре 2011 года власти Кабардино-Балкарии заявляли о планах по разивтию предприятия, анонсируя создание около 300 новых рабочих мест. Предполагалось, что предприятие возведет три новых завода, ввод в эксплуатацию которых был намечен на первый квартал 2012 года.

Примечание:

"В Кабардино-Балкарии начато строительство комплекса по откорму бройлеров", "В Кабардино-Балкарии будут развивать нанотехнологии", "Около 1000 рабочих мест будет создано на заводе "Стекловолокно" в Дагестане".

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