Подозреваемый в крупном хищении из дагестанского ФОМС вышел на свободу

13 февраля 2020, 15:15

Бывший глава Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана Магомед Сулейманов, подозреваемый по делу о хищении 210 миллионов, вышел из СИЗО после полутора лет ареста, сообщили сегодня в Верховном суде республики.

Как сообщал "Кавказский узел", Магомед Сулейманов был арестован в августе 2018 года. Срок его содержания под стражей неоднократно продлевался.

Верховный Суд Республики Дагестан изменил Сулейманову меру пресечения на запрет определенных действий, он освобожден 12 февраля, говорится в сегодняшней публикации на сайте суда. "Обвиняемому на срок три месяца, то есть до 12 мая 2020 года включительно, запрещено вести переговоры с использованием всех видов связи с участниками уголовного судопроизводства, получать и отправлять корреспонденцию, а также выходить из дома без разрешения следователя с 20:00 до 8:00", - решил суд.

Сулейманов вышел на свободу, поскольку истек максимальный срок ареста, сообщил источник. "Он будет находиться дома до суда, который начнется примерно в течение двух месяцев. До этого момента защита должна ознакомиться с материалами суда", - процитировал сегодня слова своего источника "Интерфакс".

Сулейманову предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, превышении полномочий и мошенничестве. По статье о преступном сообществе ему грозит до 20 лет заключения, по каждой из двух других статей - до 10 лет.

По версии следствия, созданное им в 2010 году преступное сообщество похитило более 210 миллионов рублей из средств дагестанского Фонда обязательного медицинского страхования. Обвинение в превышении полномочий касается периода, когда Сулейманов исполнял обязанности мэра Махачкалы. Следствие считает, что в 2015 году он передал компании "Даггаз" 38 тысяч квадратных метров земли, которая находилась в республиканской собственности. Магомед Сулейманов не признал своей вины.

Еще в 2018 году Магомедов был уволен с должности главы ФОМС Дагестана, а также досрочно лишился мандата депутата Народного собрания республики.

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