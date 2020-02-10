Чиновник обвинен в подлоге при ремонте моста в Буйнакске

10 февраля 2020, 14:57

Передано в суд дело главы управления жилищно-коммунального хозяйства Буйнакска, который, по версии следствия, подписал документы о реконструкции моста, уже проведенной за пожертвования горожан. Ущерб местному бюджету оценен в 589 тысяч рублей.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 декабря 2018 года в Буйнакске за день до открытия обрушился автомобильный мост через железнодорожный переезд, в результате пострадали двое рабочих. При этом возведенный в 400 метрах от автомобильного пешеходный "народный мост" оказался намного надежнее построенного на государственные средства, отметили пользователи соцсетей.

В 2018 году, когда пешеходный мост уже был реконструирован на пожертвования местных жителей, начальник буйнакского управления жилищно-коммунального хозяйства заключил с частной фирмой муниципальный контракт на благоустройство этого моста. По мнению следствия, муниципальный чиновник хотел таким путем погасить долг буйнакцев перед подрядчиком, а также "улучшить показатели своей работы". При этом мост не был поставлен на баланс администрации Буйнакска.

Начальник управления ЖКХ "изготовил и подписал поддельную справку о стоимости выполненных работ и затрат на общую сумму более 589 тысяч рублей", утверждает следствие. Ему предъявлено обвинение в служебном подлоге, дело передано в Буйнакский городской суд, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Дагестана. По 292 статье Уголовного кодекса обвиняемому грозит до двух лет заключения.

На сайте администрации Буйнакска к 14.57 мск 10 февраля не появилось комментариев относительно данного уголовного дела.

Напомним, что автомобильный мост в Буйнакске, по мнению МЧС, обрушился из-за нарушений правил строительства. С этой версией согласился и мэр Буйнакска Исламудин Нургудаев, отметив, что "конструкция не выдержала, как только начали заливать бетон". Ответственный за строительство этого моста в Буйнакске сотрудник муниципального предприятия был обвинен в нарушении правил безопасности, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека. Это дело было передано в суд в конце января.

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