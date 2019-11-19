Суд продлил арест Магомеду Сулейманову

19 ноября 2019, 00:39

Верховный суд Дагестана оставил под стражей на месяц бывшего главу территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана Магомеда Сулейманова.

Как писал "Кавказский узел", 17 августа 2018 года Магомед Сулейманов был задержан и арестован по делу о создании преступного сообщества. Срок его содержания по стражей несколько раз продлевался. 4 марта Верховный суд Дагестана отказался удовлетворить просьбу защиты о его освобождении из-под ареста.

Срок содержания под стражей Сулейманову продлен на месяц, до 17 декабря, говорится 18 ноября в сообщении на сайте Верховного суда Дагестана. Решение о продлении его ареста суд принял 15 ноября, информировала пресс-служба суда.

27 сентября ему было предъявлено обвинение в мошенничестве и организации преступного сообщества, отмечается в сообщении.

Следствие полагает, что созданное им преступное сообщество в 2010 году похитило более 210 млн рублей из средств дагестанского ФОМС. Также Сулейманов в 2015 году, исполняя обязанности главы Махачкалы, незаконно передал ОАО "Даггаз" находящийся в республиканской собственности земельный участок площадью 38 тысяч квадратных метров, заявили следователи. Чиновник свою вину признать отказался. Депутаты Народного собрания 25 октября досрочно лишили Сулейманова депутатского мандата, 3 ноября он был освобожден от должности главы ФОМС Дагестана.