19 ноября 2019, 00:39

Суд продлил арест Магомеду Сулейманову

Верховный суд Дагестана оставил под стражей на месяц бывшего главу территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана Магомеда Сулейманова.

Как писал "Кавказский узел", 17 августа 2018 года Магомед Сулейманов был задержан и арестован по делу о создании преступного сообщества. Срок его содержания по стражей несколько раз продлевался. 4 марта Верховный суд Дагестана отказался удовлетворить просьбу защиты о его освобождении из-под ареста.

Срок содержания под стражей Сулейманову продлен на месяц, до 17 декабря, говорится 18 ноября в сообщении на сайте Верховного суда Дагестана. Решение о продлении его ареста суд принял 15 ноября, информировала пресс-служба суда.

27 сентября ему было предъявлено обвинение в мошенничестве и организации преступного сообщества, отмечается в сообщении.

Следствие полагает, что созданное им преступное сообщество в 2010 году похитило более 210 млн рублей из средств дагестанского ФОМС. Также Сулейманов в 2015 году, исполняя обязанности главы Махачкалы, незаконно передал ОАО "Даггаз" находящийся в республиканской собственности земельный участок площадью 38 тысяч квадратных метров, заявили следователи. Чиновник свою вину признать отказался. Депутаты Народного собрания 25 октября досрочно лишили Сулейманова депутатского мандата, 3 ноября он был освобожден от должности главы ФОМС Дагестана.

Новости о кадровых чистках в Дагестане "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Глава дагестанского ФОМС заподозрен в хищении 210 миллионов", "Васильев рассказал о связи чиновников ФОМС с боевиками", "Суд продлил арест Магомеду Сулейманову". 

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