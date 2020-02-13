Протесты водителей вскрыли проблемы пассажирских перевозок в Махачкале

13 февраля 2020, 13:02

Забастовка водителей маршруток в Махачкале связана с монополизацией рынка пассажирских перевозок, считают журналисты Магомед Магомедов и Гаджимурад Сагитов. Водители добиваются и выхода рынка из "тени", считает глава дагестанской ассоциации работников маршрутных перевозок Алидибир Искантиев. Несмотря на рост цен на проезд, качество перевозок в Махачкале не улучшается, констатировал политолог Эдуард Уразаев.

Как сообщал "Кавказский узел", в феврале сотрудники транспортной компании в Махачкале бастовали против продажи предприятия петербургскому перевозчику, а также планов повысить стоимость проезда. В итоге водители решили массово уволиться. Горожане поддержали их требования. Это уже третья волна протестов водителей маршруток с 2018 года.

4 февраля пресс-секретарь мэра Махачкалы Зайнаб Алимирзаева опровергла появившуюся в соцсетях информацию о том, что проезд в городских маршрутках вырастет до 28 рублей, а на некоторых маршрутах - до 35 рублей. Горожане скептически отреагировали на опровержение мэрии, напомнив, что перед прошлогодним повышением власти тоже утверждали, что роста цен на проезд не будет.

Причиной забастовки является то, что крупные транспортные компании требуют водителей, работающих на собственных машинах, возить пассажиров на транспорте компаний, указал заместитель главного редактора дагестанского еженедельника "Черновик" Магомед Магомедов. "Водители не хотят пересаживаться, и используют вопрос ценообразования как способ привлечь внимание к этой проблеме", - пояснил он.

Прямой связи между недавней забастовкой и прежними, по мнению Магомедова, нет.

Весной 2018 года водители маршрута №61А в Махачкале начали забастовку, а затем и веерную голодовку. Они требовали дать им возможность самостоятельно выбирать обслуживающую компанию. 11 июня 2018 года водители прекратили акцию протеста из-за крайней нужды, в которой оказались их семьи. Новости о забастовке водителей "Кавказский узел" размещал на специальной тематической странице "Голодный" протест водителей Махачкалы".

Рынок пассажироперевозок в Махачкале монополизируется

Забастовка водителей маршруток произошла на фоне передела рынка пассажироперевозок в Махачкале, отметил Магомедов. "Забастовки - это способ влиять на этот рынок. Забастовки отражают проблемы в отрасли", - сказал журналист.

По словам Магомедова, до недавнего времени на рынке имелось три крупных перевозчика: "Современные транспортные системы" (СТС), "Астория" и "Третий парк". Впоследствии, фактически, произошло слияние "Третьего парка" и "Астории". "Сейчас можно говорить об одной очень крупной компании - "Астории"", - пояснил он, отметив, что работу продолжает и СТС, и еще несколько более мелких транспортных компаний.

Ранее транспортные компании были связаны с определенными чиновниками, причем "Астория" - с командой прежнего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Сейчас затруднительно указать на связь между конкретной компанией и конкретным чиновником, указал Магомедов. "Все труднее и труднее отличать чиновников от бизнесменов и бизнесменов от силовиков", - пояснил журналист.

Он отметил, что мэрия Махачкалы приняла ряд нормативно-правовых актов, которые дали "Третьему парку" возможность зайти на рынок пассажироперевозок Махачкалы и поднять цены. Так, городские власти отказались от регулируемого тарифа. "Тариф раньше устанавливался и регулировался, мэрией Махачкалы", - пояснил Магомед Магомедов. Теперь, по его словам, каждая транспортная компания может самостоятельно устанавливать тариф. Министерству транспорта Дагестана нужно предоставлять обоснование повышения тарифа, но процедура носит формальный характер, отметил Магомедов. Сейчас основная масса перевозчиков берет за билет 23 рубля, хотя есть и те, кто работает по старому тарифу - 17 рублей.

С тем, что забастовка связана с переделом рынка пассажироперевозок, согласен и главный редактор дагестанского еженедельника "Новое дело" Гаджимурад Сагитов. По его мнению, власти Дагестана лоббируют интересы "Третьего парка" в Махачкале.

Компании "Астория" и СТС были зарегистрированы в начале 2016 года, а Северокавказский филиал зарегистрированной в Санкт-Петербурге компании "Третий парк" появился на рынке в августе 2017-го, отметил политолог Эдуард Уразаев. "Эти компании созданы для передела рынка бизнесменами, заинтересовавших бывшего главу Дагестана Рамазана Абдулатипова", - предположил он.

Рынок маршрутных перевозок при мэре Саиде Амирове был поделен между несколькими бизнесменами, которые работали по серым схемам - когда большая часть прибылей шла в личные карманы, а меньшая в бюджет, считает Уразаев. "При этом водителям доставалось от этого пирога меньше, чем бизнесменам и чиновникам, тем не менее, у них выходили приемлемые заработки", - пояснил он.

Саид Амиров возглавлял мэрию Махачкалы в 1998-2013 годах, но в июне 2013 года он был задержан, а в августе 2015 года суд приговорил его к пожизненному лишению свободы по делу об организации убийств, бандитизме и подготовке теракта, говорится в биографии Амирова.

В последующем из-за растущих поборов с водителей возникали конфликты между водителями и аффилированным с властями бизнесом. Как считает политолог, после того, как Саида Амирова приговорили к пожизненному заключению, в СМИ появились сообщения о попытках перераспределения финансовых потоков от рынка маршрутных перевозок в пользу чиновников из команды Рамазанами Абдулатипова. "Просто перенаправить доходы в новые карманы не получалось, и тогда под патронажем разных чиновников, договорившихся с Абдулатиповым, стали создаваться компании, которые получали права на часть маршрутов", - пояснил Уразаев.

По мнению Уразаева, в целом передел рынка завершился в основном к концу 2017 года, а новое руководство республики рассчитывало на автоматическое воспитательное воздействие на этот рынок антикоррупционной кампании без передела сложившейся структуры. "Увеличение стоимости проезда в 2020 году могло позволить не только получить средства на развитие компаний, но и, в рамках серых схем, увеличить доходы и чиновников, и бизнесменов, и водителей. Однако из-за протестов это пока не удалось", - отметил политолог. Сейчас, по его мнению Уразаева, увеличить легальные доходы компаний и серые доходы чиновников и бизнесменов пытаются за счет водителей.

"Многие из них, из-за отсутствия другой работы, вынуждены соглашаться на уменьшающиеся доходы. Другая часть, условиях, когда государство не может перевести рынок маршрутных пассажирских перевозок в чисто правовое поле, и на водителей ложатся как легальные налоги и платежи и нелегальные поборы, заинтересована в прежних серых схемах, когда их доходы поддерживаются за счет ухода от налогов транспортных компаний", - полагает Уразаев.

По мнению Уразаева, недавняя забастовка является следствием конфликта между водителями маршруток и транспортными компаниями, которые, по его словам, "прикрываются намерениями властей и бизнесменов улучшить безопасность и условия перевозок". "На деле же имеем сохранение теневого сектора, которое устраивает и часть водителей", - отметил политолог.

Качество перевозок не улучшается

Уразаев добавил, что повышение цен в январе 2019 года не привело к улучшению качества перевозок. "Казалось, что после скандального повышения стоимости проезда в январе 2019 года руководство республики хотя бы наведёт порядок и уровень обслуживания улучшится, но этого не случилось", - констатировал политолог.

В январе 2019 года махачкалинские перевозчики повысили с 17 до 23 рублей стоимость проезда в общественном транспорте. Дагестанское УФАС усмотрело в действиях компаний признаки картельного сговора, нарушающего закон "О защите конкуренции". В июле две транспортные компании по требованию антимонопольной службы понизили стоимость проезда с 23 до 17 рублей, еще четверым перевозчикам также было предписано отменить принятые решения о повышении тарифов.

У мэрии Махачкалы не хватает полномочий и воли выступать против лоббистов из числа республиканских чиновников, считает Уразаев. "Дело ограничивается совещаниями в мэрии на уровне заммэра и указаниями на упорядочение трудовых отношений с водителями, хотя на проблему надо смотреть шире и глубже", - пояснил политолог.

Часть рынка пассажироперевозок находится в "тени"

Водители выступают против монополизации рынка пассажироперевозок, согласен руководитель ассоциации работников маршрутных перевозок по Дагестану, юрист Алидибир Искантиев. "Рынок монополизируется. Они выступают против этой монополии", - сказал Искантиев корреспонденту "Кавказского узла". По его мнению, водители также требуют легального сотрудничества, чтобы деньги, которые с них взымаются транспортной компанией, шли на налоговые выплаты. При рабочем дне продолжительностью 13-14 часов за водителя оплачиваются налоги на 0,25 ставки, указал он.

Транспортная компания которая обслуживает тот или иной маршрут, заставляет водителей поднимать тарифы, увеличивая стоимость ежемесячных путевых листов, отметил Искантиев. "Когда водителю говорят, что надо поднять цену за проезд, он протестует, потому что все расходы [по обслуживанию машины] он несет сам", - пояснил Алидибир Искантиев.

Ассоциация работников маршрутных перевозок предложила властям создать "народную структуру", которая объединила бы всех водителей, желающих работать в статусе индивидуальных предпринимателей. Ассоциация взяла бы на себя в этой структуре административные функции, а расчетом и уплатой налогов занимались бы сами водители, рассказал Искантиев. По его словам, эту инициативу рассматривала специальная комиссия, но к каким-то конкретным действиям это рассмотрение не привело.

Кроме того, ассоциация предлагала допустить до конкурсов по обслуживанию городских маршрутов не только транспортные компании, но и индивидуальных предпринимателей. Инициативы, предложенные ассоциацией, в частности, помогут вывести рынок пассажироперевозок из тени, считает Искантиев.

В качестве примера он привел маршрут Махачкала - Ленинкент, где работает одна транспортная компания и курсируют 35 маршруток. Ассоциация предлагала городским и республиканским властям выставлять на конкурсах в качестве лотов не маршруты в целом, а право перевозок для отдельной маршрутки. "Если допустить туда индивидуальных предпринимателей, он выиграет один лот - одну маршрутку на линию, - и как индивидуальный предприниматель может назначить тариф 17 рублей. То есть он создает здоровую конкуренцию другим перевозчикам", - отметил Искантиев.

Еще одной инициативой ассоциации является обязательное введение на рынке пассажироперевозок безналичного расчета. По мнению Искантиева, это также поможет контролировать доходы от перевозок. Транспортные компании обосновывают повышение цен ростом расходов на обслуживание самого маршрута - техобслуживания, топлива. В случае введения безналичного расчета, расходы транспортной компании можно будет контролировать, пояснил Алидибир Искантиев.

Он добавил, что водители имеют право сменить транспортную компанию, если она нарушает их права. При этом администрация Махачкалы не может выступать третьей стороной конфликта, поскольку в обслуживании маршрутов муниципальные деньги не задействованы, указал Искантиев.

Участники февральской забастовки пожаловались, что за последние два года стоимость путевых листов выросла с 5 до 12 тысяч рублей.

Значительное подорожание путевых листов за короткий промежуток времени - само по себе достаточный повод для забастовки, считает руководитель Федерации автовладельцев России, основатель Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев. При этом судить конкретно о ситуации в Махачкале он не стал.

"Такое подорожание путевых листов, конечно, является значительным для перевозчиков. Они работают и так на небольшой марже, и берут объемом, а если у них забирают последние деньги - абсолютно логично, что они вышли на забастовку. И это вопрос частный, а не вопрос угрозы государственной структуре, его надо решать. Можно ли ожидать выступления автомобилистов, если бы, например, бензин подорожал с 50 рублей до 120 рублей? И в каких бы городах [были бы протесты]? Думаю, во всех. Я не понимаю, из-за чего они (путевые листы. - Прим. "Кавказского узла") могу так подорожать, кроме просто чьего-то желания перепродать", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Сергей Канаев.

Он отметил, что не всегда любое повышение налоговой нагрузки на водителей маршрутного транспорта может компенсироваться повышением цен за услуги перевозки. "Я думаю, что в Махачкале все решается если не на уровне главы региона, то цена с ним согласована. И если руководитель государства говорит, что цены надо сдерживать, дабы не кормить инфляцию, то, соответственно, все выполняют указания. Если бы была возможность двигаться по цене, очевидно, что не было бы и забастовок. Здесь, скорее всего, у водителей не было возможности поднять цену, и они понимают, что маржинальность сокращается. Не думаю, что у водителей маршруток большие заработки, они работают день и ночь. Забастовка - это нормальная реакция, и это может произойти в любом городе", - отметил Канаев.

На протяжении последних десяти лет в разных городах были забастовки - например, в Екатеринбурге, когда было подорожание топлива и отказывались повысить стоимость проезда, указал он. "И вопрос не в том, где эти вещи могут произойти, а в том, по какой причине. Причины экономические и их надо решать", - считает эксперт.

По мнению Канаева, вполне адекватно и требование водителей самостоятельно выбирать, с каким перевозчиком ему работать. "Я считаю, что водители в любой стране вправе выбирать, с каким перевозчиком им работать. Это абсолютно нормально. Муниципалитет - это наш перекос, наша государственная деятельность указывать людям, «где и на какой ветке вам сидеть», это неправильно. То, что муниципалитет диктует такие условия - они руководствуются указаниями сверху, люди руководствуются своими экономическими интересами, это было всегда в неких противоречиях", - заключил Сергей Канаев.