Водители махачалинских маршруток прекратили забастовку

11 февраля 2020, 04:23

Водители маршрута №4 решили коллективно уволиться с линии. Уже ушли 50 водителей. Аналогичное решение приняли водители маршрута №4Б, которые решили уйти в конце февраля. Опрошенные "Кавказским узлом" горожане заявили, что требования сменить транспортную компанию и не повышать стоимость проезда были справедливыми.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля сотрудники транспортной компании в Махачкале собрались у конечной остановки. По данным СМИ, они отказались выходить в рейс в знак протеста против продажи предприятия петербургскому перевозчику, а также планов повысить стоимость проезда. Мэр Махачкалы Салман Дадаев в тот же день поручил перевозчикам распространить опровержение сведений о повышении стоимости проезда в маршрутных такси. 7 февраля водители маршруток отказались перевозить пассажиров в знак протеста против продажи их транспортного предприятия другому перевозчику. Водители пожаловались, что за последние два года стоимость путевых листов выросла с пяти до 12 тысяч рублей.

4 февраля пресс-секретарь мэра Махачкалы Зайнаб Алимирзаева опровергла появившуюся в соцсетях информацию о том, что проезд в городских маршрутках вырастет до 28 рублей, а на некоторых маршрутах - до 35 рублей. Горожане скептически отреагировали на опровержение мэрии, напомнив, что перед прошлогодним повышением власти тоже утверждали, что роста цен на проезд не будет.

Водители махачкалинского маршрута №4 решили уволиться с линии. Всего уволились 50 водителей, работавших на данном маршруте. Решение о коллективном увольнении водителей было принято 10 февраля на собрании, которое состоялось на конечной остановке маршрута №4, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" водитель маршрута №4 Ибрагим.

По его словам, на собрании присутствовали более 70 водителей, всего же на линии работает более 140 водителей. При этом он отметил, что и те водители, которые не присутствовали на собрании, согласны с решением и готовы его поддержать.

«Наверное, больше половины водителей уволилось. Они приходят, [увольняются] и уходят», - сообщил Ибрагим.

Он также сообщил, что руководство компании предлагает не спешить с увольнением и перевод на другие маршруты. Кроме того, звучало предложение доработать до конца месяца. «Мы не согласились, не видим смысла. Мы сказали, что не будем ждать, пока нас уволят», - рассказал Ибрагим.

По его словам, он собирается перейти на другой маршрут, который обслуживает другая транспортная компания. Требования у протестующих до последнего оставались прежними - дать им возможность присоединиться к транспортной компании, которую они выбрали сами.

Гусейнов: водителей не устроили изменения в компании

Руководитель управления промышленности, транспорта, связи и дорожного хозяйства Андрей Гусейнов сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что в управлении в курсе требований водителей маршрутных линий.

«То, что они выражали недовольство условиями работы – да, (в курсе). То, что они официально подали заявление и разрывают трудовые отношения – пока у меня такой информации нет», - сообщил он.

Гусейнов заявил, что водители и транспортная компания должны найти общий язык, и конфликт должен быть исчерпан. По его словам, после смены руководства транспортная компания пересмотрела свои подходы к внутреннему распорядку и усилила контроль над графиком работы, и данные изменения не понравились водителям. "Спор у них внутренний и хозяйственный", - заявил он.

Требование водителей о смене транспортной компании он назвал невыполнимым, так как компания получила право осуществлять пассажироперевозки до середины 2021 года. «Эта компания до середины 2021 года работает и по конкурсу имеет право осуществлять работу на данной линии. Имеет право принимать своих водителей и при необходимости менять состав», - заявил чиновник.

Он также сообщил, что транспортная компания планирует обновить транспортный парк, но водителей это не устраивает. При этом Гусейнов отметил, что процесс обновления парка необратим, однако водители отказываются пересаживаться на транспорт компании, мотивируя тем, что у них есть свой личный транспорт. «Их понять можно, но этот процесс будет идти поэтапно на всех линиях», - сообщил он.

При этом Гусейнов опроверг информацию, что компания "Астория" выкуплена компанией из Санкт-Петербурга, отметив, что в местной фирме лишь поменялось руководство.

Участники забастовки заявили, что недовольны продажей местной компании "Астория", которая их наняла, компании из Санкт-Петербурга "Третий парк". Они опасаются, что либо будут водителями петербургской компании, либо останутся вовсе без работы.

Представитель транспортной компании "Астория" заявил корреспонденту "Кавказского узла", что с маршрута №4 ушли лишь несколько водителей. При этом он отказался назвать точную цифру водителей, уволившихся с маршрута.

«Есть такие, которые увольняются. Линия работает, в принципе, водители работают. На это внимания практически никто не обращает», - заявил он.

Водители маршрута №4Б решили уволиться в конце февраля

Водитель Арсен, работающий на маршруте №4Б сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что его коллеги тоже решили уволиться коллективно после того, как доработают на линии до конца месяца. «До конца месяца тоже доработаем и все [увольняемся]», - сообщил он.

По словам Арсена, транспортная компания планирует вывести на маршрут новые автобусы, о чем руководство сообщило на встрече с водителями 10 февраля.

Водители планируют перейти на иные линии, которые обслуживаются иными компаниями, так как считают, в частности, что с ведением нового транспорта на линию 4Б может быть установлен и ежедневный денежный план вместо ежемесячных путевых листов. Арсен отметил, что собирать ежедневно немалую сумму у водителя не будет возможности, так как доход зависит от количества перевезенных пассажиров.

«У людей зарплат таких нет, чтобы платить за проезд и вытаскивать [ежедневный денежный] план», - отметил он.

Водитель маршрута 4Б по имени Нурмагомед рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что работает на маршруте уже 22 года, причем за эти годы маршрут переходил разным транспортным компаниям, и стоимость ежемесячного путевого листа менялась. Однако с переходом маршрута к нынешней транспортной компании каждый водитель платит 12 тысяч рублей в месяц включая путевой лист и ежедневные отметки.

При этом Нурмагомед сообщил, что является единственным кормильцем семьи, в которой четверо детей. Он также отметил, что многие его коллеги приезжают в Махачкалу из других городов и снимают жилье.

Водитель Магомед сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что работает на маршруте 15 лет. По его словам, ежемесячно он платит за путевой лист десять тысяч рублей, не считая ежедневных отметок. Он также отметил, что является единственным кормильцем в семье, где трое детей.

Жители Махачкалы назвали требования водителей справедливыми

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Махачкалы заявили, что поддерживают требования водителей. Проведенный опрос не носит характер репрезентативного и отражает только частные мнения жителей города.

Студент махачкалинского вуза Магомед сообщил, что нечасто пользуется маршрутом №4, так как существуют дублирующие маршруты. Однако он поддержал водителей. По его мнению, если произойдет очередной скачек цен на проезд, это очень сильно ударит по карману простого жителя. "Это уже накладно получается", - заявил он .

Житель Махачкалы Арсен заявил, что пользуется маршрутом №4 дважды в день. Он также поддержал требования водителей. При этом, по его словам, в последний раз ему пришлось прождать маршрутку около десяти минут.

Местная жительница Айшат рассказала, что ездит по маршруту №4 довольно редко. При этом, по ее словам, в последний раз ей пришлось довольно долго ожидать маршрутку, и в результате она уехала на дублирующем маршруте. Она назвала требования, которые выдвигали водители, справедливыми, так как "они выступают за удержание цены на прежней отметке". "Это, как я вижу, противостояние работяг с большой транспортной компании", - считает она.

Махачалинка Патимат также сказала, что требования, выдвигаемые водителями, оправданы, "так как направлены на замораживание цен на сегодняшнем уровне".