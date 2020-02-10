Бастующие водители в Махачкале заявили о высокой стоимости путевых листов

10 февраля 2020, 00:49

Стоимость путевых листов для водителей маршруток за последние два года выросла с 5 до 12 тысяч рублей, заявили участники забастовки водителей в Махачкале.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля сотрудники транспортной компании в Махачкале собрались у конечной остановки. По данным СМИ, они отказались выходить в рейс в знак протеста против продажи предприятия петербургскому перевозчику, а также планов повысить стоимость проезда. Мэр Махачкалы Салман Дадаев в тот же день поручил перевозчикам распространить опровержение сведений о повышении стоимости проезда в маршрутных такси. 7 февраля водители маршруток отказались перевозить пассажиров в знак протеста против продажи их транспортного предприятия другому перевозчику. Их требования поддержал председатель независимого профсоюза водителей и предпринимателей Исалмагомед Набиев.

4 февраля пресс-секретарь мэра Махачкалы Зайнаб Алимирзаева опровергла появившуюся в соцсетях информацию о том, что проезд в городских маршрутках вырастет до 28 рублей, а на некоторых маршрутах - до 35 рублей. Горожане скептически отреагировали на опровержение мэрии, напомнив, что перед прошлогодним повышением власти тоже утверждали, что роста цен на проезд не будет.

Водители махачкалинских маршрутов № 4 и №4Б продолжили в воскресенье, 9 февраля, акцию протеста с требованием позволить им присоединиться к транспортной компании, которую они выбрали. На линию не вышло более 150 машин, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" водитель маршрута №4 Ибрагим.

По словам Ибрагима, ни один автомобиль из ранее курсировавших по маршруту не вышел 9 февраля в рейс, все водители поддерживают акцию протеста. В понедельник, 10 февраля, водители проведут общий сход, чтобы определить дальнейшую стратегию забастовки.

Другой бастующий водитель, Рустам, после начала акции протеста продал свой автомобиль и решил, что не вернется на маршрут №4. На этой линии водитель проработал два года. Как рассказал Рустам "Кавказскому узлу", в начале своей работы на маршруте в 2018 году он платил за путевой лист приблизительно 5 тысяч рублей в месяц, а к началу 2020 года - уже 12 тысяч рублей.

"Три дня назад я продал свою машину. Я вряд ли выйду на маршрут, я чувствую, что ничего хорошего не выйдет", - сказал он. Мужчина посетовал, что забастовку поддержали не все водители городских маршруток: а акция протеста части водителей, по его мнению, менее эффективна, чем всеобщая забастовка.

Рустам является единственным кормильцем семьи из пяти человек. Вместе с семьей он живет на съемной квартире, за которую ежемесячно отдавал 15 тысяч рублей. Лишившись работы, мужчина вынужден искать жилье подешевле и переезжать. "Сейчас вынуждены будем менять школу, менять квартиру. Все менять придется, потому что уже таких заработков не будет", - заявил бывший водитель маршрутки.

Водитель Казим работает на маршруте №4 уже 15 лет. По словам водителя, он платит за путевой лист 12 тысяч рублей, причем в последние два года цена путевого листа резко выросла. Мужчина содержит семью из трех человек, которая останется без средств к существованию, если он потеряет работу.

Жители Махачкалы рассказали "Кавказскому узлу", что старались не прибегать к услугам общественного транспорта в последние дни и заказывали для поездок такси.

Махачкалинец Сулейман, который обычно пользуется маршрутом №4, знает про протест водителей маршруток из социальных сетей. По словам мужчины, в последние два дня он пользовался такси. "Вчера спешил, а сегодня (9 февраля) снег был, холодно было, а я с семьей ехал", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Махачкалы Патимат тоже знает о забастовке водителей маршруток из соцсетей. Она также пользовалась услугами такси, поскольку погода не позволяла стоять и ждать общественный транспорт. "Переплачиваю, но вызываю такси, чтобы не стоять на морозе. Мне здоровье важнее", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" писал, что в конце апреля 2018 года водители маршрута №61А в Махачкале объявили забастовку из-за условий работы, которые установила обслуживающая маршрут компания. 14 мая 2018 года водители начали голодовку в поселке Семендер. Состав голодающих обновлялся каждые пять дней. Они потребовали дать им возможность самостоятельно выбирать обслуживающую компанию. 11 июня 2018 года водители маршрута №61А прекратили веерную голодовку и вышли на линию из-за крайней нужды, в которой оказались их семьи. Новости о забастовке водителей "Кавказский узел" размещал на специальной тематической странице "Голодный" протест водителей Махачкалы".